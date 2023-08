I Am Groot Disney+'ta ikinci sezonuyla dönüyor

Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:48

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:48

Guardians of the Galaxy'deki Flora Colossus'un rol aldığı kısa film koleksiyonu I Am Groot, 6 Eylül 2023'te Disney+'ta ikinci sezonuyla geri dönecek.

I Am Groot'un ikinci sezonu beş bölümden oluşacak ve onu "Guardians'ın uzay gemilerinde evreni ve ötesini keşfederken, yeni ve renkli yaratıklar ve ortamlarla yüz yüze -ya da burun buruna- gelirken" göreceğiz.

I Am Groot'un ikinci sezonunun fragmanında Groot'un yeni maceralarından bazı kesitler yer alıyor: dondurma kamyonu uzay gemisiyle karşılaşma, Marvel's What If... ?, Groot'un sıcak kakao yapması, Groot'un burnunun çıkması ve daha fazlası.

Disney ayrıca I Am Groot'un yeni sezonu için bir poster paylaştı ve posterde tedirgin görünümlü bir Groot'un yavru bir kuş için bir tür yuva görevi gördüğü görülüyor.

Vin Diesel bir kez daha Groot'u seslendirecek ve Kristen Lepore hem yazar hem de yönetmen olarak geri dönecek. Dizinin yeni fragmanı da paylaşıldı: