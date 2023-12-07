‘İlham perisi’ Muğla’da bulundu

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:04

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:04

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Stratonikeia Antik Kenti kazıları, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında devam ediyor. Muğla'nın Yatağan İlçesi'nin Eskihisar Köyü sınırları içerisinde bulunan antik kentte günümüzden yaklaşık 2 bin 175 yıl öncesine uzanan “dans eden musa (mousa) heykeli” bulundu. Heykelin Helenistik Dönem’e ait tek orijinal eser olduğunu bildiren Bakanlık açıklaması şöyle:

“ROMA DÖNEMİ'NDE KOPYALARI YAPILAN ESERİN HELENİSTİK DÖNEM’E AİT TEK ORİJİNALİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR”

“Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden dans eden musa (mousa) heykeli Muğla’nın Stratonikeia Antik Kenti’nde yaklaşık 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu. Antik kentte 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda bulunan heykel, Roma Dönemi'nde kopyaları yapılan eserin Helenistik Dönem’e ait tek orijinali olma özelliğini taşıyor. Milattan önce 2’nci yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos’un yaptığı bilinen ve Zeus ile Mnemosyne’nın kızları olan ilham perilerinden dans eden musanın Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma Dönemi kopyaları biliniyor.

“HELLENİSTİK DÖNEM'İN ÜNLÜ HEYKELTIRAŞI PHİLİSKOS'UN STRATONİKEİA'DA ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan heykel ise heykeltıraşın Helenistik Dönem'e ait tek orijinal çalışması olarak Roma Dönemi kopyasından ayrılıyor. Eserin Hellenistik Dönem'in ünlü heykeltıraşı Philiskos'un Stratonikeia'da çalışmış olduğunu göstermiş olması da arkeologlar için ayrıca önem taşıyor. Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı’nın havuzlu soğukluk bölümünde (Frigidarium) yapılan çalışmalarda kaidesiyle birlikte ortaya çıkan heykelin başı ve kolları ise buluntular arasında yer almıyor. Daha önce Rhodos'da olduğu gibi Perge Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı'nda da bu heykelin kopyası bulunmuştu.

Heykel çalışmaların ardından Muğla Müzesi’nde sergilenecek.”