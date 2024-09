İngiliz Yayınevi Emerald’dan Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir’e ödül

Yayınlanma: 16.09.2024 - 18:51

Güncelleme: 16.09.2024 - 18:51

İşletme Bölümü Pazarlama Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir 1967 yılından itibaren yayın hayatına devam eden ve 30 yıldır EMERALD Literati Ödüllerini düzenleyen İngiltere merkezli akademik yayınevi Emerald Publishing tarafından yayınlanan pazarlama ve girişimcilik alanının önemli dergilerinden “Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship” dergisinde yapmış olduğu değerlendirmeleriyle “Üstün Hakem” seçilerek, 2024 yılı Emerald Literati ödülünü aldı. Sanat ve turizm ile ilgili çalışmasıyla Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir 2021 yılında da aynı yayın evine ait “Arts and the Market” dergisinde yayınlanan makalesiyle “Üstün Makale” ödülünü kazanmıştı.