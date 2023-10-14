Islandman’den yeni albüm
Islandman’in temmuz ayında çıkan “Sunshine” teklisiyle başlayan, ardından “Simple Man” ve son olarak “Kalpler” ile devam eden yeni albüm yolculuğu sona erdi.
Grubun “Popsicle Obstacle” adını verdiği yeni kısaçaları Kopenhag merkezli plak şirketi Music for Dreams etiketiyle dijital müzik dinleme platformlarda yerini aldı.
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