Islandman’den yeni albüm

Islandman’in temmuz ayında çıkan “Sunshine” teklisiyle başlayan, ardından “Simple Man” ve son olarak “Kalpler” ile devam eden yeni albüm yolculuğu sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00
Islandman’den yeni albüm
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Grubun “Popsicle Obstacle” adını verdiği yeni kısaçaları Kopenhag merkezli plak şirketi Music for Dreams etiketiyle dijital müzik dinleme platformlarda yerini aldı.



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