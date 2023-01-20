İstanbul'da 13 merkezde 67 ücretsiz etkinlik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, çocuklar için 'Karne Şenliği' düzenliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, çocuklar için 21 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında “Karne Şenliği” düzenliyor.
Farklı ilçelerdeki 13 kültür merkezinde, 67 etkinliğin ücretsiz olarak çocuklara ulaşacağı şenliğe tüm çocuklar davetli.
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