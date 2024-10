‘İstanbul’un Resmi: Tarih ve Işığın Tuvalde Buluştuğu, Sonsuzluğa Akan Bir Şehir’ İş Sanat’ta görülebilir

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

İstanbul, her ressamın fırçasında bir şehirdir ama aynı zamanda bir dünya... İş Sanat’ın “İstanbul’un Resmi” sergisi, bu eşsiz şehrin zaman içinde donmuş anlarını Ankara’daki sanatseverlerle buluşturuyor. İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin galerisinde açılan sergi, İstanbul’un ruhuna, ışığına ve derinliklerine bir yolculuk niteliğinde.

Bir şehri resimle sevmek, her rıhtımını, her sokağını, her gölgesini bir deftere yazmak gibidir. Sergide yer alan eserler, İstanbul’un ortasında durmuş, şehri izleyen bir vapurun güvertesinden yapılan bir yolculuğu andırıyor. Haliç’in parıltısı, tarihi yarımadanın silueti, Boğaz’ın karşı kıyıları gözler önüne seriliyor; İstanbul’un her bir yüzü, ressamların tuvalinde can buluyor. İstanbul, bir yanda bir şiir gibi, her semtiyle ayrı bir dize, her manzarasıyla bir hikâye anlatıyor.

MUTLULUK

Açılış konuşmasını yapan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, serginin Ankara’ya taşınmasını büyük bir heyecanla anlattı: “Ankaralıların sanata gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Sergiyi buraya getirmek bizim için büyük bir mutluluk. İstanbul’da kazandığı beğeniyi burada da görmeyi umuyoruz. Serginin hacmi sebebiyle tüm eserleri getiremiyor olsak da küratörümüz Prof. Dr. Gül İrepoğlu yeni bir düzenleme yaptı ve sergiyi Ankara’ya uygun bir formatta yeniden şekillendirdik.

ŞEHRİN IŞIĞI

İstanbul’un büyüsü sadece tarihsel dokusunda değil, şehrin ışığında ve sanatçıların tutkularında saklıdır. Küratör Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun da vurguladığı gibi, ressamların İstanbul’a duyduğu aşk, tuvallere yansıyan ışık ve renklerde kendini belli ediyor. İrepoğlu, bu sergi için hazırladığı kitabın bir katalog olmadığını, İstanbul’a yazılmış bir övgü olduğunu söylüyor. Şiirler, fotoğraflar ve gezginlerin notlarıyla İstanbul’u anlatan bu kitap, aynı zamanda bu büyülü şehrin ruhunu resimlerle ölümsüzleştirme çabasının bir parçası. Sergi sadece bir görsel şölen değil, İstanbul’un çok katmanlı yapısını, tarihini ve sanatını bir araya getiriyor. Yahya Kemal’in dizeleri sergiyi dolaşırken yankılanıyor: “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.” Şairin söylediği gibi, İstanbul’un her semtini sevmek bile bir ömre değer. Bu sergide, sanatseverler İstanbul’un tarihi yarımadasından Galata Köprüsü’ne, Haliç’ten Boğaz’ın kıyılarına uzanan sanatsal bir gezintiye çıkıyorlar. Bu yolculuk, izleyiciyi sadece İstanbul’un fiziksel yapısında değil, onun ruhunda da bir gezintiye çıkarıyor.

Ankaralı sanatseverler için “İstanbul’un Resmi” sergisi, şehri yeniden görme, hissetme ve hayal gücüyle ona bir kez daha âşık olma fırsatı sunuyor. Bu sergi, zamanın ötesinde bir İstanbul yolculuğu vaat ediyor.

Ziyaret Bilgisi: Sergi, İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.