İzmir sanata doyacak

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:03

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel konserlerin de yer aldığı programıyla mayıs ayında sanatseverlere dolu bir program hazırladı.

BORUSAN QUARTET’DEN “ODA MÜZİĞİNDE ALMAN ROMANTİZMİ”

Borusan Quartet (Esen Kıvrak “Keman”, Nilay Sancar “Keman”, Efdal Altun “Viyola”, Nil Kocamangil “Viyolonsel”) 2023-2024 sezonu İzmir programının dördüncü ve son konserini, 2 Mayıs Perşembe günü “Oda Müziğinde Alman Romantizmi” adıyla saat 20.00`de verecek.

IŞIN KARACA 65 KİŞİLİK SENFONİ ORKESTRASIYLA SAHNEDE

Türkiye’nin önemli vokallerinden Işın Karaca, herkesin kalbinde yer edinmiş parçalarını senfonik formatta dinleyicisiyle buluşturuyor. 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak konser, aranjmanların Can Yapıcıoğlu tarafından titizlikle yapıldığı The Best in Symphonic albümünün ilk konseri. Bu tarihi gecede Işın Karaca şarkılarını 65 kişilik senfoni orkestrasıyla söyleyecek.

BAROK TÜRKÜLERİ AASSM’DE

Arya Su Gülenç Piyano Resitali 7 Mayıs Salı günü saat 20.00`de yapılacak. Altı yaşında piyano eğitimine başlayan Arya Su Gülenç uluslararası piyano yarışmalarında birincilik kazandı.

9 Mayıs’ta saat 20.00’de ise Joanna Goodale (piyano), Sokratis Sinopoulos (kemençe) ve Derya Türkan'ın (kemençe) katılımıyla Barok Türküleri konseri var.

RESİTALLER GEÇİDİ

Ümit İşgörür (Çello) ve Özgür Aydın’ı (Piyano) dinleme fırsatı bulacağımız Çello Piyano Resitali, 14 Mayıs Salı günü saat 20.00`de gerçekleştirilecek. 15 Mayıs'ta ise AASSM, İlkhan Aydoğmuş Kontrbas Resitali’ne ev sahipliği yapacak.

GENÇLER SAHNE SİZİN

14 Mayıs'ta Leyla Gencer'i Anma Konseri, 19 Mayıs'ta Gençler Sahne Sizin Etkinliği, 20-26 Mayıs'ta İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, 27 Mayıs'ta İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Konseri, 28 Mayıs'ta Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Konseri, 29 Mayıs'ta TPKD İzmir Korolar Konseri yapılacak.

15 Mayıs'ta Olten Filarmoni Orkestrası konseri dinleyicilerle buluşacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 3-10-17-24-31 Mayıs'ta AASSM konserleriyle sezonunu tamamlayacak.

3 ÖNEMLİ SERGİYE EV SAHİPLİĞİ

AASSM, 3-26 Mayıs Ayşegül Güngören Mud-RA Seramik Sergisi’ne, 6 Mayıs-2 Haziran Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği Uluslararası Yaşar Kemal Portre Karikatürleri Sergisi’ne, 27 Mayıs–7 Haziran İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Yıl Sonu Sergisi’ne kapılarını açacak. AASSM galerilerinde ziyarete açık olacak programların detaylı bilgisine www.aassm.org.tr adresinden ulaşılabilir.