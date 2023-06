James Dean’e ait eşyalar 260 bin dolara alıcı buldu

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:07

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:07

1955'te, henüz 24 yaşındayken hayatını kaybeden ve Hollywood’da iz bırakan sanatçı James Dean’e ait özel eşyalar müzayedede 260 bin dolara (5.3 milyon TL) satıldı. Devlerin Aşkı (Giant) ve Cennet Yolu (East of Eden) ile Oscar adaylığı alan James Dean’e ait eşyalar, aktörün eski menajeri Jane Deacy tarafından açık artırmaya çıkarıldı. James Dean koleksiyonunda, aktörün Hollywood’daki hızlı yükselişinden, hayatının trajik bir şekilde sona ermesinden önceki üç yıl boyunca toplanan daha önce hiç görülmemiş bazı hatıra eşyaları yer aldı.

Müzayedede satışa çıkarılan eşyalardan bazıları, East of Eden, Rebel Without a Cause ve Giant filmleri için orijinal Warner Bros. sözleşmelerini de içeriyordu. Kontratların imzalı olması, onların değerini katlayan detay oldu. “Hollywood tarihindeki en önemli oyunculuk sözleşmelerinden biri” olarak tanımlanan sözleşme 22 bin 958 dolara satıldı. Giant için imzalanan bir başka sözleşme ise 15 bin 679 dolara alıcı buldu.

Koleksiyonda ayrıca Dean’in menajeri Deacy’ye gönderdiği iki el yazması mektup yer alıyor. İlk mektupta Dean, Deacy’ye “Anne” diye hitap ediyor ve East of Eden filminin çekimi sırasında Los Angeles’taki yaşamının nasıl geçtiğinden bahsediyor. İkinci mektupta ise Dean, üvey annesiyle ilişkisini, bir analiste gitmesini, sigara ve alkolü bırakmasını ve para sıkıntısı yaşadığını anlatıyor. Mektubun ayrıca Dean tarafından çizilmiş küçük bir portre içerdiği belirtiliyor. Bu mektuplar toplamda 10 bin 706 dolara yeni sahiplerinin oldu.

HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLAN ÜÇ YIL

Müzayedede yapılan açıklamada, "Burada James Dean hatıra eşyalarının müzayedede sunulan en kapsamlı ve samimi koleksiyonu yer alıyor. Bu koleksiyon Dean’in bir oyuncudan kusursuz bir film yıldızına dönüştüğü hayatının dönüm noktası olan üç yılı kapsamakta. Eşyalar, Dean tarafından imzalanan fotoğraflardan el yazısı mektuplarına, imzalı sözleşmelere ve hayatına daha önce hiç bakılmamış yazışmalara kadar her şeyi içermektedir.” denildi.