John Steinbeck’ten ‘Rusya Günlüğü’

Yayınlanma: 10.01.2023 - 00:03

Güncelleme: 10.01.2023 - 00:03

“Capa devinimin, acının ve neşenin fotoğrafını çekebilir. Rusya manzaralarının sonsuzluğunu ve tek bir insanı nasıl yakaladığına bir bakın. Lensinin bir insan zihnine nasıl eğildiğini düşünün.”

John Steinbeck

1962’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan John Steinbeck’in kendine özgü bakış açısıyla kaleme aldığı yazıları ve dünyaca ünlü savaş fotoğrafçısı Robert Capa’nın kadrajlarıyla Rusya Günlüğü, dilimize ilk kez çevrilerek İletişim Yayınları tarafından yayımlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin artmaya başladığı, Soğuk Savaş’ın kendini iyiden iyiye hissettirdiği 1947’de, gazetelerdeki gerçek dışı haberlerden bıkan Steinbeck ve Capa “Bir de kendi gözümüzle görelim” diyerek çıkıyorlar yola.

Sovyetler Birliği’nde kaldıkları birkaç haftada Moskova’yı, Stalingrad’ı, Kiev’i ve Gürcistan’ı dolaşıyor; Rusların ne yiyip içtiğini, nasıl yaşadığını, nasıl dans ettiğini merak ederek halkın arasına karışıyorlar.

Rusya Günlüğü / John Steinbeck / Çeviren: Deniz Keskin / İletişim Yayınları / 265 s. / 2022.