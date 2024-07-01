Kastamonu’da 2 bin 300 yıl öncesine ait seramik parçaları bulundu

Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:34

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:34

Kastamonu Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Asena Kızılarslanoğlu başkanlığında yürütülen "İnebolu, Bozkurt, Abana (MÖ 1. Binden - MS 10. Yüzyıla) Yüzey Araştırması" projesinin üçüncü sezonu İnebolu’da devam ediyor. Çalışmalar, 2022 Kasım ayında başlayan ve 5+1 yıllık bir proje olarak planlanan yüzey araştırması kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile sürdürülüyor. Projenin ilk üç sezonu İnebolu’da gerçekleştirilirken, araştırma ekibi ilçenin tüm köylerini gezerek muhtarlar ve köy sakinleri ile görüşmeler yaptı.

TARİHİ BULGULAR ORTAYA ÇIKARILIYOR

Araştırma ekibi, MÖ 1. binden MS 10. yüzyıla kadar uzanan döneme tarihlenen arkeolojik ve kültürel varlıkların kayıtlarını ve envanterini hazırlamaya başladı. Bu kapsamda 2300 yıl öncesine tarihlenebilecek bulgulara rastlandı. Dr. Öğretim Üyesi H. Asena Kızılarslanoğlu, bölgenin yerleşim tarihi dikkate alındığında, bu tarihin daha da erkene çekilebileceğini belirtti.

İNEBOLU’NUN EKONOMIK GÜCÜ VE TİCARET POTANSİYELİ

Bulunan mezarlar, manastır ve kilise yapıları ile tarihi dönem hakkında pek çok ipucunu barındıran kırık çanak çömlek parçaları ve mimari bloklar, İnebolu ilçesinin Antik Çağ’daki ekonomik gücü ve ticaret potansiyeli hakkında önemli bilgiler sunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekip, bulgularını bir kitapta yayımlamayı hedefliyor. Ayrıca, tespit edilen nekropol, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

GELECEK PLANLARI

Dr. Kızılarslanoğlu, üç yıldır İnebolu’da yürütülen çalışmaların, Bozkurt ve Abana’da da devam edeceğini belirtti. Elde edilen verilerin, bölgenin turizmine de katkı sağlaması amaçlanıyor. Araştırmalar, Kastamonu’nun kültürel tarihini ortaya çıkarmak ve belgelenmesini sağlamak amacıyla devam ediyor.

ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARIN DESTEKÇİLERİ

Projeye izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, destek veren Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar’a, İnebolu Belediyesi, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü, Arkeoloji Müzesi ile yerel halka ve köy muhtarlarına teşekkür edildi. Araştırma ekibinde, Kastamonu Arkeoloji Müzesi Uzmanı İsmail Çoban, Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Rabia Aktaş ve Arkeolog Berkay Kavak yer alıyor.