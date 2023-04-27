Kültürel miras alanlarına zarar verenlere ceza
İtalya’da yürürlüğe girmek üzere olan yeni bir yasa kültürel miras alanlarına zarar verenlere beş basamaklı para cezaları getiriyor.
Yasa tasarısı, iklim aktivisti bir grubun Roma’daki Barcaccia çeşmesine kömür bazlı bir sıvı dökmesinin ardından önerildi. Çeşmeyi siyaha boyayan aktivistler bu eylemleriyle fosil yakıt kullanımını protesto etti.
Artnet’in haberine göre yasa tasarısı meclisten geçerse, bundan sonra benzer eylemlerde bulunarak tarihi alanlara zarar veren herkese para cezası uygulanacak. Yasaya göre cezalar 10 bin ila 60 bin Avro arasında değişecek.
Öte yandan aktivistler hakkında cezai işlem de başlatılabilecek.
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