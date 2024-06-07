Macerayı kazanan ABD’li ekip

Dünyanın dört bir yanından maceraperestler bir hafta boyunca Avrupa’nın beş farklı şehrinde para kullanmadan dolaşmaya çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 11:17
Macerayı kazanan ABD’li ekip
Abone Ol google-news

Katılımcıların, para yerine Red Bull kutularıyla Avrupa’nın 5 şehrinde beden, zihin ve yaratıcılıklarını kullanarak gezdikleri Red Bull Can You Make It? tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından 100’den fazla takımın mücadele ettiği maceranın kazananı ABD’li ekip Gladiators oldu. ABD’li ekip yarışmada 150 kutu Red Bull kullanarak yaklaşık 5 bin km mesafe kat etti. Etkinlikte ülkemizi bu yıl The Roadies, Adrenaline Freaks, Badass Bats ve Turkish Delight takımları temsil etti. Takımlar meydan okumalarla geçen maceradaki eğlenceli anlarını çektikleri vloglarla sosyal medya kanalları ve RedBull web sitesi üzerinden paylaştı.


red bull can you make it haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler