Masal masal matitas!

31 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Ezel Akay’ın yönettiği iddialı komedi filmi Osman Sekiz’in gösterimi, Bergen’in büyük başarısı karşısında tam üç kez ertelendi. Özellikle Anadolu’daki film salonlarından gelen istekti bu. Ne zamandır hiçbir film salonları bu kadar doldurmamışken bırakın da para kazanalım diye. Bergen üçüncü haftasında beş milyon seyirciye yaklaşmışken nihayet Osman Sekiz’in galası yapıldı. Ben de Türk sinemasını desteklemek adına gitmek gafletinde bulundum! Böyle bir eziyete katlanmak zorunda kalmak için ne gibi bir suçum olduğunu düşünmek bir yana, sıcaktan bunalmak ve yanımdaki adamın koca bir patlamış mısır kovasını çatır çutur boşaltmak zulmüne maruz kaldım! Filmde metruk bir konakta, agorafobi sıkıntısı yüzünden hiç dışarı çıkmadan yaşayan Osman Sekiz’in (Tim Seyfi) konağı paylaştığı “Canavarlar”la olan maceraları anlatılıyor. Canavarlar korkutmuyor ama korkunç. Yani çirkin ve tatsız. Ezel Akay da gösterimden önce sohbet ettiğimizde, “Oyuncular o kostümlerle çok zorlandı, pandemi sırasında çektik üstelik” diye dert yandı. Öyle bir senaryoda hem de öyle kıyafetlerle oynamayı kabul etmek için nasıl zor durumdaydılar kim bilir! Filmde evi satmak için dolandırmaya gelen komisyoncu Nazlı rolündeki Begüm Birgen ise galaya filmdeki canavarlar kadar korkunç bir kostümle geldi, bakamadım, filmde tatlı olan bir tek o vardı halbuki! Film komedi güya, güldürmüyor. Fantastik güya, bak bu güldürüyor. Bu kadar parayı ve emeği Ezel Akay niye harcadı, düşündürüyor? Film “tamamen gerçek bir o kadar da uydurma bir masal” diye tanıtılıyor ya, tamamen saçma sapan, bir o kadar da uydurma bir film olmuş, aman dikkat çarpılmayın!