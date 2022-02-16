Mustafa Nuri’den yeni roman: 'Dün Gece Nerede Öldün?'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 12:01

Senaryosunu da kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlnediği “Vücut” filmiyle adını duyuran Mustafa Nuri geçen yıl yayımladığı ilk romanı “Nehir ve Tüm Diğer Şeyler”in ardından ikinci romanı “Dün Gece Nerede Öldün” ile okurların karşısında.

Mona Kitap’tan yayınlanan “Dün Gece Nerede Öldün?” sevgi, bağlılık, aile, acı ve ölüm gibi kavramları günlük hayatlarımızda nasıl algıladığımızı harmanlayarak farklı karakterlerin gözünden bir araya getirirken, okuyucuyu günlük yaşamlarında kendilerini ve bu duyguları ne şekilde konumlandırdıklarını bir “ölümsüzlük” döngüsü içerisinde sorgulamaya zorluyor.