Müzikte Onur’lu bir ‘yeni dalga’

08 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Türk asıllı İngiliz şarkıcı Onur, yeni parçası “Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı” ile dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Türkçe ve İngilizce sözlere sahip parçada enstrüman olarak kopuz öne çıkıyor. Eskinin vintage seslerini yarının pop sesleriyle birleştirdiğini söyleyen Onur, yaptığı müziği “Yeni Dalga” olarak tanımlıyor. Sanatçı “Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı”da insanın hayat boyu verdiği mücadeleye gönderme yapıyor.

TRINITY LABAN VE BERKLEE’DE MÜZİK EĞİTİMİ; ARYA VE GOSPEL

Onur, ilk müzik eğitimine, Cambridge’de aldığı normal eğitiminin yanında, Greenwich’de sınavlarını kazanarak girdiği dünyanın en prestijli konservatuvarlarından Trinity Laban’ın Junior kısmında başladı. O dönemde iki yıl üst üste katıldığı Black Heath Clasic Music Festivali’nde söylediği aryalarla altın madalya aldı. Aynı okulun şan bölümünden mezun oldu.

Modern müzik alanında ün yapmış Amerika’daki Berklee College’den burs kazanan Onur, burada şan ağırlıklı contemporary müzik eğitimi aldı.

Üniversite eğitimi için Westminster Üniversitesi Commercial Müzik Bölümü’ne kabul edilen Onur, ilk orkestrası “Onur and his band”i aynı yıl sınıf arkadaşlarıyla kurdu. Üniversite eğitimi sırasında üç müzik grubu kuran Onur, Londra kulüplerinde verdiği konserlerle adından söz ettirdi. Henüz üçüncü sınıf öğrencisiyken Berklee College of Music adına İtalya’da Umbria Caz Festivali’ne gospel söylemek için seçildi. 2018’de üniversiteden mezun olan Onur, kendi şarkılarını bağımsız olarak çıkarma kararı aldı. Bu karar ile “Beamin”i 2018 yılının Eylül ayında piyasaya çıkardı.

ÜNLÜ PLAK ŞİRKETLERİNDEN TEKLİFLER

Beamin çıkar çıkmaz EDM müziğinin dünyaca ünlü öncüsü Martin Garrix tarafından keşfedildi. Daha sonra çıkardığı Beautiful Time EP’si ile İngiltere’deki plak şirketlerinin dikkatini çeken Onur’un şarkıları Spotify’da All New Indie, Solaris, New Music Friday İngiltere ve Türkiye gibi önde gelen playlist’lerde yer aldı.

PRINCE’İN VÂRİSİ

Şarkılarındaki falsetto çıkışları ve güçlü gırtlak yapısı nedeniyle Avrupa’da ONUR için Prince’in varisi, ünlü siyahi şarkıcı Aretha Franklin’in erkek versiyonu gibi yorumlar yapıldı.

EDİS’E İNGİLİZCE ALBÜM

Onur, pandemi döneminde ünlü pop şarkıcı Edis’e İngilizce albüm yapmak üzere Türkiye’ye geldi. Kendi köklerini yeniden keşfetme imkanı bulan Onur, RnB / pop seslerini türkü, roman havası ritimleriyle harmanladığı kendine özgü müzikler yaptı. “Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı” piyasaya çıkan üçüncü Türkçe şarkısı.