‘Okuma özgürlüğü hayatın temelidir’

Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 03:00

Törenin açılış konuşmasını Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk yaptı. Kocatürk konuşmasında okuma kültürüne önem verilmesi gerektiğini söylerken, “okuma ve yazma özgürlüğü hayatın temeline yerleşmeledir” dedi.

‘DAYANIŞMAYA INANIYORUZ’

PEN Türkiye Başkanı, gazetemizin yazarı Zeynep Oral ise ödül konuşmasında “Evet, acı çekiyoruz ama mücadeleden de vazgeçmiyoruz. Korkmuyoruz. Yaşama sevincini yok etmeye yönelik her haksızlığa, her baskıya, her şiddete göğüs gererek, mahkeme kapılarında zarar gören herkesin buluşmasını izleyerek, işimizi en iyi biçimde yapmaya çalıştığımız sürece yalnız olmadığımızı biliyoruz. Çünkü dayanışmanın gücünü gördük ve bu güce biz inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİTAPLARI POŞETE SOKMAYIZ’

Yayınevi ödülünü alan Mine Soysal, “Ülkemizde 2013’ten beri şahlanan, planlı, çıkar odaklı siyasi sansür toplumsal otosansürü sinsice inşa etmeyi başardı. Kitaplar, yazarlar, yayınevleri üstündeki baskı her geçen gün şiddetleniyor. Fransa Eğitim Bakanı’nın kitaplarıyla çocuklara sunduğu katkılar nedeniyle ülkenin en yüksek nişanıyla ödüllendirdiği sevgili yazarımızın (Brigitte Labbe) 7 kitabı birden ülkemizde poşete sokulmak istendi. Biz kitaplarımızı asla poşete sokmuyoruz. Dolayısıyla satıştan çektik. Ticari zararımız umurumuzda değil” diye konuştu.

Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner ise “Tek adam, tek düşünce döneminin sonu gelmiştir. Gelecek günler kitabın, düşüncenin, insanın özgürleşip çoğalacağı günler olmalıdır” dedi.