Özgün bir caz konseri

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

Antalya’da düzenlenen 24 Mayıs’ta başlayan 7. Uluslararası Akra Caz Festivali; piyanist Fazıl Say’ın iyi cazcılarla sahneyi paylaştığı 11-12 Haziran tarihli iki konserle sona erdi. Kadir Dursun ve ekibinin 10 sahne konseri yanında “jam session” buluşmalarında usta isimleri ağırladığı etkinlikler; yoğun ilgiyle izlendi. 2025 festivalinin ilk konseri de şimdiden duyuruldu.

Antalya’ya özgü, ülkeye ve uluslararası alana yönelik klasik müzik ve caz festivali düzenleme konusunda Kadir Dursun ve ekibini bilenler; organizasyonda her noktanın nasıl titizlikle düşünüldüğünü, dinleyenlerin nasıl rahat ettiğini ve sanatçılarla aralarında nasıl bir bağın kurulduğunu, tüm ayrıntıların müziği yapanlarla dinleyicinin dolaysız buluşmasına göre hesaplandığını bilir. Dany Brillant ile başlayıp Ibrahim Maalouf, Igor Butman, Aziza Mustafa Zadeh ve Kerem Görsev gibi önemli isimleri ağırlayan, ülkenin en önemli caz festivallerinden biri haline gelen ve gayet profesyonelce tasarlanan festival; ev sahibi olanların dahi tüm çalışanlarıyla parçası haline geldiği, mekânla müziğin bütünleşmesine katıldığı bir mantık, rahatlıkla gerçekleşti. Fazıl Say ile “Akra Jazz Band” adıyla buluşan cazcıların sahnesi ise özgün bir caz konserini işaret etti. Her biri alanında iyi eğitime ve büyük işlere sahip olan, düzenlemeleri de yapan Cem Tuncer’in gitarda, Ferit Odman’ın davulda, Serdar Barçın’ın saksafon ve flütte, Barış Doğukan Yazıcı’nın trompette, Antalya cazcısı olarak bilinen Ozan Çelikel’in trombonda, Barış Dağhan’ın kontrbasta olduğu konserde Eylül Ergül, vokal olarak göz doldurdu. Caz repertuvarıyla Say klasikleri ortak sunumda buluştu, sanatçılar çalgılarındaki becerilerini konuşturdu.

Fazıl Say, festivalle özdeşleşen yenilikçi ve geçmiş referanslı konserlerine, “Akra Jazz Band” ile birleşerek yeni bir halka daha ekledi. Akra Caz Festivali için tasarlanan bu konserin İstanbul başta olmak üzere mutlaka tekrarlanmasında yarar var. Emeği geçip ardında duranları kutlarız. ([email protected])