Pentagram, An Epic Symphony ile sahnede

Türk rock efsanesi Pentagram, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 3 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 21 Ağustos’ta saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00
Pentagram, An Epic Symphony ile sahnede
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Hayko Cepkin 18 ve 19 Ağustos’ta, Karsu 17 Ağustos’ta ve Madrigal 20 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. 



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