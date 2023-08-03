Pentagram, An Epic Symphony ile sahnede
Türk rock efsanesi Pentagram, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 3 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 21 Ağustos’ta saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek.
Hayko Cepkin 18 ve 19 Ağustos’ta, Karsu 17 Ağustos’ta ve Madrigal 20 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.
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