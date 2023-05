Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:26

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:26

Kurulduğu günden bu yana, İstanbul’un ticari, kültürel ve turistik merkezindeki İstiklal Caddesi’nin, eskinin Cadde-i Kebir’inin hemen yanı başındaki yerinde hizmet veren, Türkiye’nin en eski özel müesseselerinden biri olan Kamer Pul Evi, başta Yüksekkaldırım olmak üzere Beyoğlu’nun, İstanbul’un ve Türkiye’nin toplumsal, siyasal ve ekonomik değişimlerine tanık olmuştur.

Pulun Kanadında İstanbul’dan Dünyaya, 1942’de kurulan Kamer Pul Evi’nin ve onu var eden Arıkan ailesinin hikâyesini anlatıyor. İki kuşak Arıkanlar, baba Kamer ve oğul Arman’ın büyük bir tutkuyla ayakta tuttuğu bu sebatkâr kurumun yolculuğu kültür tarihimize özgün bir katkı sunuyor.

Kamer Pul Evi’nin 80. yılına adanan bu çalışma, Türkiye pulculuğunda yer edinmiş diğer önemli koleksiyonerlerin ve pul tüccarlarının yaşamöyküleriyle etraflı bir filateli tarihi işlevini de üstleniyor. Kitapta yer verilen fotoğraf, pul, ilk gün zarfı gibi görsel materyal ise Kamer Pul Evi’ni var edenlerin “Pul dünyaya açılan bir kapıdır” şiarının ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.

Sevengül Sönmez’in Arman Arıkan’la yaptığı uzun söyleşilerin, literatür taramalarının ve uzun süreli araştırmaların sonucunda kaleme aldığı Pulun Kanadında, bu yönleriyle, tıpkı pul gibi tarihte iz bırakıyor ve hatta bizzat kendisi değerli bir koleksiyon nesnesi halini alıyor.

Kitap ayrıca On The Wings Of Stamps – Out Of İstanbul &Into The World adıyla İngilizce olarak da yayımlandı; böylece uluslararası bir pul merkezi olan Kamer Pul Evi’nin tarihi bu kez bir kitap olarak dünyaya açıldı.

TARİHİ GALATASARAY POSTANESİ’NDE SERGİ

Kitabın yayımlanması vesilesiyle Kamer Pul Evi ve PTT işbirliğiyle bir de sergi gerçekleşecek. 24-31 Mayıs tarihlerinde gezilebilecek sergide Kamer Pul Evi’nin sahibi Arman Arıkan’ın dünyaca ünlü yarışmalarda sayısız ödüllere değer görülen koleksiyonundan pullar sergilenecek.