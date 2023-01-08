Rebekka Endler'dan 'Eşyaların Patrikaryası: Dünya Kadınlara Neden Uymaz?'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 00:01

Güncelleme: 08.01.2023 - 00:01

“Tasarım, bizim fikirlerimize verdigˆimiz biçimdir. I·nsan yapımı olan her s¸ey tasarlanmıs¸tır. Hem maddi dünyanın es¸yalarını -arabalar, seks oyuncakları, matkaplar, bisikletler, kıyafetler gibi- hem de sosyal tasarım gibi -kamusal alan, s¸ehir planlaması, ayrıca dil, yasalar ve politika- maddi olmayan s¸eyleri içerir. [...] Bu kitap, dünyanın neden s¸u anda oldugˆu gibi oldugˆu ve neden pek çok insana uymadıgˆı hakkında. Ve onu degˆis¸tirmek için ne yapabilecegˆimiz hakkında. Bu, çiçekli elbisenin öyküsüdür, tıpkı futbol ayakkabılarınınki gibi; video oyunlarının, seksin ve dinin öyküsü.” Kitaptan...





Rebekka Endler, Es¸yaların Patriyarkası: Dünya Kadınlara Neden Uymaz?’da (Çeviren: Çiğdem Canan Dikmen /İletişim Yayınları) içinde yas¸adıgˆımız maddi dünyaya hükmeden erkek egemen tasarımın izini sürüyor.

“Kadınlar neden tuvalet sırasında daha uzun beklemek zorunda kalıyor?”, “Elektrikli aletleri neden erkekler daha rahat kullanıyor?”, “Bilgisayar oyunlarının büyük çogˆunlugˆu neden erkeklerin ilgilerine, heveslerine hitap ediyor?”, “Maddi dünyamızı, bütün es¸yamızı s¸ekillendiren tasarımcı, patriyarkanın ta kendisi olabilir mi?” gibi sorulardan yola çıkarak sadece ofis mobilyaları ya da kot pantolon gibi günlük es¸yaların degˆil, kamusal alanı olus¸turan mimari, altyapı ve ulas¸ım düzenlemelerinin de erkeklere göre belirlendigˆini gösteriyor.

Endler, verili kabul edilen yapılı çevreye feminist bir gözle bakıyor ve okuyucuyu es¸yaya sinen erkek egemenligˆine ilişkin yeni bir farkındalıgˆa davet ediyor.





Eşyaların Patriyarkası: Dünya Kadınlara Neden Uymaz? / Rebekka Endler / Çeviren: Çiğdem Canan Dikmen / İletişim Yayınları / 312 s. / 2022.