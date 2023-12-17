Ressam Özbek’in eserleri sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 17.12.2023 - 17:21

Güncelleme: 17.12.2023 - 17:22

Sanatseverler, Nadire Özbek'in duygusal derinliklere ışık tutan “Her Şeye Rağmen” adlı resim sergisinde Ankara Krişna Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Sanatçı, resimlerinin kendisinin yaşantısının izlerini taşıdığını ifade ederek, renklerin ve lekelerin aracılığıyla ruhsal derinliklerindeki duygularını tuvale yansıttığını söylüyor. Özbek'in eserlerinde “kadın ögesi” öne çıkan ana tema olarak görünüyor. Sanatçı, kadın figürleriyle çok yönlü zekalarını, fiziksel zarafetlerini, renkli kişiliklerini, anaçlıklarını ve tüm zorluklara karşın dimdik ayakta durabilmelerine duyduğu hayranlığı resmediyor. Sergide, kadın figürlerinin yanı sıra kediler, ağaçlar, tekneler ve deniz gibi semboller de dikkat çekiyor. Özbek, eserlerinde sıcak ve soğuk renk değerlerini ustaca harmanlayarak, ele aldığı figürleri çağdaş bir dil içinde değerlendiriyor. Bu yaklaşımıyla, resimlerini çağdaş bir pentür katına yükseltiyor ve kendi özgün üslubuyla bütünleştiriyor. Özbek'in eserleri, sanatçının kendine özgü anlatım tarzıyla bezenmiş estetik bir atmosfer sunuyor. Sergi 15 Ocak 2024 tarihine kadar Ankara Krişna Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir.