Rolando ve Fatma ile çiçeklendik

04 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Kusursuz tenor Rolando Villazon ve Mısırlı sesi güzel kendi güzel Fatma ile Cemi’i Can Deliorman şefliğinde, Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde İstanbul izleyicisi olarak, harika bir konsere şahit olduk. Konserde Rolando Villazon ihtişamlı sesine Latin kanındaki neşesini katarken, Mısırlı zarif diva Fatma adeta bir masal prensesi gibiydi. Time dergisinin “günün divolarının en çekicisi” olarak tarif ettiği Rolando, gece boyunca teatral ve eğlenceli tavrıyla, seçtikleri popüler eserlere ve sahneye bambaşka bir renk kattı. İstanbul izleyicisine rüya gibi bir gece yaşatan ikili özellikle dans ederken romantik anlar da yaşattılar. İlk yarıda Fatma Said kırmızı simli tuvaletiyle sahneye çıktığında, hayal edilemeyecek kadar güzel ve Disney prenseslerinden bile çekiciydi. Açıkçası aradan sonra onu yeni bir gece elbisesi içinde hayal etmiştim ki, kırmızıdan ve elbisesinden vazgeçmedi.

MISIR’IN KÜLTÜR VE EĞİTİM ELÇİSİ FATMA SAİD

Mısırlı soprano Fatma’nın meşhur Fransız besteci Charles Gounod’un ünlü operası “Romeo et Juliette” eserlerinden “Je veux vivre” yorumuna bayıldım ki sonra YouTube üzerinden yine dinleyebilmek için kurcaladığımda Fatma Said’in 2016 yılında “Je veux vivre” yorumuyla Veronica Dunne Uluslararası Şarkı Yarışması’nı kazandığını öğrendim ve çok mutlu oldum. Fatma Said, Avrupa’da eğitim almış ve kendini yetiştirmiş yeni nesil Mısırlı bir diva olarak Mısır’da “Yaratıcılık Ödülü’ne” layık görülen, uluslararası başarılar elde eden ilk opera sanatçısı. Said, ülkesini kültür ve eğitim elçisi olarak da temsil ediyor. Fatma’yı, neredeyse yan koltuğumuzda, ünü tüm dünyaya ulaşan, New York Metropolitan Opera ve daha birçok prestijli opera ve konser salonunda sahne alan basbariton opera sanatçımız Burak Bilgili ile aynı salonda izlemek de ayrı bir keyifti. Daha önce Cenevre’de, tarihi Milletler Sarayı’nda (Palais des Nations), Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin temsilcilerine şarkı söyleyerek soprano Fatma Said ile aynı sahneyi paylaşan Burak Bilgili, Fatma’yı alkışlarken, melodik sesiyle ve coşkuyla “bravo” diyordu. Bu arada Bilgili, 28 Ekim Perşembe akşamı, Hasan Niyazi Tura şefliğinde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile “Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri” ile Cemal Reşit Rey sahnesinde olacak.

ROLANDO’NUN NEŞESİ, FATMA’NIN ZARAFETİ

Konsere dönecek olursak, Rolando Villazon’un güçlü performansı için tek bir söz bile etmek haddime değil ancak psikoloji alanından biri olarak oldukça manik olduğunu ve güçlü sesiyle adeta oynadığını, muhteşem yorumlarını müthiş bir rahatlıkla ve keyifle paylaştığını söyleyebilirim. Konser sonunda yüksek enerjisi hem seyirciye hem de partneri Fatma’ya da geçti. Sahneye çıktığı ilk andan itibaren, Grace Kelly zarafetiyle şarkı söyleyen Fatma da sonunda Rolando’nun neşesine kaptırdı kendini. Centilmen Rolando, konser sonunda armağan edilen çiçeklerden bir kısmını ve güllerini önce Fatma’ya, sonra baş kemancıya, ardından da ön koltuktaki seyircilere, arkadaşlarıma ve çocuk yaştaki bir klasik müzik dinleyicisine armağan etti. Seyircinin coşkusuyla ve kuvvetli alkışlarıyla üç kez bis yapan ikilinin konserinden aslında hepimiz çiçeklendik çıktık.