Rotary, en iyi kısaları seçti

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:14

Yarışmada birinciliği “Heyamola” isimli filmiyle Yılmaz Kıvanç elde etti. İkinci “Aydınlığa” isimli filmleriyle Asuman Gürel Yüksel ve Emrullah Özcan olurken üçüncülük ödülü “Atatürk-Bir Ulusun Kurtarıcısı” filmiyle Mehmet Şenocak’ın oldu.

JÜRİDE ÖNEMLİ İSİMLER

Yarışmanın jüri başkanlığını sanatçı Tamer Levent yaparken jüride yapımcı, akademisyen Nurdan Tümbek Tekeoğlu, elektronik ve iletişim mühendisi Murat Sevinç, ABT Ajans Genel Müdürü Ziya Uçkan, oyun yazarı, yönetmen ve oyuncu Aytekin Özen, sanat yönetmeni, öğretim görevlisi ve oyuncu Çetin Etili, Cumhuriyet gazetesi kültür ve sanat editörü Öznur Oğraş Çolak, oyun yazarı, yönetmen yazar ve oyuncu Aynur Seren ve tiyatro, drama eğitmeni ve oyuncu, sesli kütüphane ve dublaj seslendirmeni Sevgi Gemici yer aldı.



