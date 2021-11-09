Rust setinde talihsiz kaza: Üstelik bu bir ilk değil...

09 Kasım 2021 Salı, 16:25

Görüntü yönetmeninin talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturma sonrası belirsiz bir süreliğine çekimleri durdurulan Rust filminin setinde, korkutucu bir kaza daha meydana geldi.

Sette verilen ara ile birlikte seti kapatmakla görevli olan set çalışanı Jason Miller, zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Hastaneye yatırılan ve birden fazla ameliyat geçiren Miller’ın, enfeksiyon kontrol edilemezse kolunu kaybedebileceği açıklandı.

Kolunda nekroz ve sepsis gibi ciddi semptomlar görülen Miller için, Just Giving adlı bağış toplama sitesinden yapılan açıklamada, "Hastaneye kaldırıldığında birden fazla ameliyat geçirdi. Ampütasyon yapılmaması ve kolun kurtarılması için doktorlar ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorlar. Sağlık ekipleri kolun kurtarılmasını sağlamayı başarırsa Miller'ı uzun bir iyileşme süreci bekliyor olacak. Kolunu kaybetmek durumunda kalırsa bu hem kendisi hem de ailesi için çok yıkıcı bir olay olacak" ifadelerine yer verildi.