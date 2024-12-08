Sam Esmail imzalı 'Panic Carefully': Başrolde Elizabeth Olsen ve Julia Roberts yer alacak...
Elizabeth Olsen Julia Roberts'in de yer aldığı Sam Esmail imzalı Panic Carefully'nin kadrosuna katıldı.
Elizabeth Olsen, Sam Esmail'in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstleneceği Panic Carefully'de Julia Roberts'a eşlik etmek üzere anlaştı.
Esmail'in Emmy ve Altın Küre ödüllü Mr. Robot ve The Silence of the Lambs filmlerine benzer bir paranoid gerilim olarak tanımlanan filmin konusunu gizli tutuluyor.
Emmy ve Altın Küre adayı olan Olsen, Netflix'in Azazel Jacobs imzalı aile draması His Three Daughters'da Carrie Coon ve Natasha Lyonne'la birlikte başrol oynadıktan sonra yapımcılığını da üstlendi. Bundan önce, baltalı katil Candy Montgomery rolüyle Max'in mini dizisi Love & Death'in yanı sıra MCU'daki Wanda Maximoff/The Scarlet Witch rolünü yeniden canlandırdığı Disney+'ın WandaVision'ında başrol oynadı.
Etiketler: #Elizabeth Olsen #Julia Roberts #panic carefully
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