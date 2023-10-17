Sanatçı Saype: Medyanın odak noktası kaydı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:16

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:20

Çizdiği resimle gündeme gelen Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros (Saype) Cumhuriyete konuştu.

“Duvarların Ötesinde (Beyond Walls)” adlı çalışmasının 19’uncu kısmını önceki gün tamamlayan Saype, resimleri, Hatay’ın Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde tebeşir ve kömürden yapılan bir boyayla çim ve toprak üzerine çizdi.

Saype, sanatın toplumsal tartışmalarda çok önemli bir rol oynadığına inandığını belirterek “Sanat evrenseldir, dil engellerini aşar ve doğrudan insanların kalplerine ve duygularına hitap eder. Eşim Türk ve benim de Türkiye ile özel bir bağım var” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından medyanın odak noktasının kaydığını vurgulayan Saype, “Ne yazık ki kış yaklaşıyor ve bölgenin yenilenmiş bir uluslararası ilgiye ihtiyacı olduğu görülüyor. İşte bu bağlamda, kalbime yakın olan ve aylardır üzerinde çalıştığım bu projeyi gerçekleştirmek istedim” diye konuştu.