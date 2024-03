Selanik Belgesel Festivali bugün başlıyor

Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:07

Güncelleme: 07.03.2024 - 16:04

Kentin Olympion, Pavlos Zannas, limandaki Frida Liappa, Tonia Marketaki, John Cassavetes, Stavros Tornes ve Makedonikon sinema salonları dışında belgeseller ayrıca çevrimiçi olarak gösterilecek. Etkinliğin afişini yönetmen, koreograf, görsel sanatçı, oyuncu Dimitris Papaioannou hazırladı. Tanıtım filmerini geçen yıl Film Forward Yarışma Bölümü’de gösterilen Dogwatch belgeseliyle Gümüş İskender ödülünü alan Gregoris Rentis çekti.

AÇILIŞ FİLMİ: THEY SHOT THE PIANO PLAYER

Bugün Olympion sinema merkezindeki açılış töreninde Belle Epoque filmiyle en iyi yabancı film Oscar’ını alan İspanyol sinemacı Fernando Trueba’nın müzikal-animasyon belgeseli They Shot the Piano Player (2023) gösterilecek. Trueba, görsel sanatçı Javier Mariscal ile birlikte yönettiği neo-noir- animasyon belgesel dramasında Bossa Nova müzik türüne odaklanıyor. Yönetmenin 35 yıl önce Twisted Obsession filminde birlikte çalıştığı oyuncu Jeff Goldblum baş karakteri seslendiriyor. Buenos Aires’i gezerken gizemli bir şekilde kaybolan Brezilyalı piyanist Franscisco Tenorio arayan gazetecinin öyküsü Latin Amerika’da totaliter yönetimin başa geçmesinden kısa bir sonra 1960- 1970’ler arasında geçiyor. Politik gerilim Latin Amerika tarihinin en karanlık dönemini anlatıyor.

They Shot the Piano Player

ULUSLARARASI YARIŞMA: ALTIN VE GÜMÜŞ İSKENDER ÖDÜLLERİ

Uluslararası Yarışma Bölümü’nde yer alan 12 belgesel Theo Angelopoulos adına verilen Altın İskender (12 bin Euro) ve Gümüş İskender (5 bin Euro) ödülleri için yarışacaklar. Uluslararası jüri Valerie Kontakos (Yönetmen-yapımcı), Sudeep Sharme (Festival Yönetmeni), Rachel Leah Jones’tan (Yönetmen-yapımcı) oluşuyor.

Stray Bodies

And So It Begins (Ramon S.Diaz/ABD-Filipinler), A New Kind of Wilderness (Silje Evensmo Jacobsen/Norveç), Forest (Lidia Duda/Polonya-Çek Cumhuriyeti), Johatsu-Into Thin Air (Andreas Hartmann, Arata Mori/Almanya-Japonya), My Stolen Planet (Farahnaz Sharifi/Almanya-İran), Nocturnes (Anirban Dutta, Anupama Srinivasan/Hindistan-ABD), Pol Pot Dancing (Enrique Sanchez Lansch/ Almanya-Norveç), Stray Bodies (Elina Psykou/Yunanistan-İsviçre-İtalya-Bulgaristan), Two Strangers Trying Not To Kill Each Other (Jacob Perlmutter, Manon Ouimet/ Birleşik Krallık-Danimarka), Unclaimed (Marianna Economou/Yunanistan), Unclickable (Babis Makridis/Yunanistan-Güney Kıbrıs-ABD), Where We Used To Sleep (Matthaus Wörle(Almanya) bölümde yarışacak belgeseller.

Forest

My Stolen Planet

Unclaimed

A New Kind of Wilderness

Where We Used To Sleep

FESTİVALİN ZENGİN BÖLÜMLERİ

Etkinlik çok sayıda farklı bölümlerden oluşuyor: Uluslararası Yarışma, Newcomers Yarışma Bölümü, Film Forward Yarışma Bölümü, Film Forward yarışma dışı belgeseller, Open Horizons, Next Gen, Immersive, Citizen Queer Bölümü, Fernando Tureba Mercek Altında, Panayotis Evangelidis’e Saygı, Dimitris Papaioannou Mercek Altında, Top Docs, Özel Gösterimler, İkonik Sinema Manifestolarına Saygı, Platform, Yunanistan’da Demokrasinin 50. Yılına Saygı, Özel Ulusal Gösterimler, Maria Callas’a Saygı, Next Gen, Hortiatis Soykırımını Anma, Yunan Belgeselleri, Podcast Yarışma Bölümü, Podcast Yarışma Dışı Belgeseller.

USTALARDAN BELGESELLER

Kim Longinotto ile Frank Murray Brown’ın ortaklaşa yönettiği Dalton’s Dream (Birleşik Krallık-ABD), Frederick Wiseman’ın Menus-Plaisirs-Les Troisgros’su (Fransa- ABD), Steve McQueen’den Occupied City (Hollanda-İngiltere-ABD), Barbet Schroeder’den Ricardo and The Painting (İsviçre-Fransa), Alexander O. Philippe’ten You Can Call Me Bill (ABD), Jules Dassin’den The Reherseal (Birleşik Krallık- Yunanistan), Chris Marker’dan The Owl’s Legacy-Democracy, Or City of Dreams (Fransa), Simon Lereng Wilmont ile Alisa Kovalenko’nun Girl Away From Home (Danimarka-Norveç) adlı belgeseller ustaların son çalışmalarından oluşuyor.

Occupied City

Dalton’s Dream

The Reherseal

Menus-Plaisirs-Les Troisgros