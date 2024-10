Selanik’te açılış filmi: Maria

Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:36

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:29

Bu yıl 31 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 65. Selanik Uluslararası Film Festivali Olympion Sinema Merkezi’nde yapılacak açılış töreninde Şilili yönetmen Pablo Larrain’in son çalışması Maria’nın gösterimiyle başlayacak.

20. yüzyılın ikonik sanatçılarından ünlü soprano Maria Callas’ın göz kamaştırıcı ve çalkantılı hayatını anlatan filmde Maria Callas’ı Angelina Jolie, fırtınalı bir ilişki yaşadığı Yunanlı armatör Aristotle Onasis’i Haluk Bilginer canlandırıyor. Maria (Maria Callas), Jackie (Jackie Kennedy), Spencer (Leydi Diana)ile birlikte Pablo Larrain güçlü kadın kimlikleri anlattığı üçlemesini tamamlamış oldu.

ULUSLARARASI YARIŞMA VE ALTIN İSKENDER ÖDÜLÜ

İlk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenler Altın İskender ve Gümüş İskender ödülleri için yarışacaklar. Bu bölümde 3 Yunan filmiyle birlikte 12 ilk ya da ikinci film yer alıyor. Türkiye’den Türker Süer, Edge of Night filmiyle uluslararası yarışmaya katılıyor. Happy Holidays (Scandar Copti), Julie Keeps Quiet (Leonardo Van Dul), On Falling (Laura Carreira), Pierce (Nelicia Low), September Says (Ariane Labed), To A Land Unknown (Mahdi Fleifel), Under The Volcano (Damian Kocur), Went Up The Hill (Samuel Van Grinsven), Arcadia (Yorgos Zois), Meat (Dimitris Nakos), She Loved Blossoms More (Yannis Veslemes)

Altın ve Bronz İskender ödülleri için yarışacak yapımlar:

Edge of Night

Arcadia

Meat

She Loved Blossoms More

ÜNLÜ CAST DİREKTÖRÜ ELLEN LEWIS SELANİK’TE

Martin Scorsese, Steven Spielberg, Jim Jarmusch gibi ünlü yönetmenlerle, efsanevi Amerikan filmlerinde ve TV dizilerinde çalışan cast direktörü Ellen Lewis festivalin konuğu olacak ve ustalık atölyesinde mesleğinin sırlarını izleyicilerle paylaşacak.

Tanınmış cast direktörü Juliet Taylor’ın yanında asistanlık yapan Lewis 1982’den beri mesleğini yapmayı sürdürüyor. 1980’lerin sonunda Martin Scorsese ile tanışan Lewis yaklaşık 35 yıldır yönetmenin filmlerinin oyuncu seçimlerini sürdürüyor. Scorsese ile Lewis, Goodfellas, Cape Fear, The Age of Innocence, Casino, Gangs of New York, Hugo, The Wolf of Wall Street, Silence, The Irish Man, Killers of the Flower Moon filmlerinde birlikte çalıştılar.

Jim Jarmusch’a 1995’den itibaren oyuncu seçiminde yardımcı olan Lewis, Dead Man, Only Lovers Left Alive, Paterson’da yönetmenle işbirliği yaptı. Jarmusch’un Father, Mother, Sister, Brother adlı yeni filmine de destek verdi. Scent of a Woman, A League of their Own, Forrest Gump, The Devil Wears Prada, Mamma Mia !, Her, Revolutionary Road, Ready Player One, The Queen’s Gambit, The Leftlovers filmlerini ve TV dizilerinin oyuncu seçimlerini düzenledi.

YUNAN SİNEMASI 2024

24 ulusal uzun metraj ve 24 ulusal kısa metraj gösterim programında yer alıyor. Uluslararası Yarışma’daki üç Yunan filmiyle birlikte Meet the Neighbors’un yarışma bölümünde Hunt (Christos Pitharas), Killerwood (Christos Massalas), Riviera (Orfeas Peretzis), filmleri izleyiciyle buluşacak. Film Forward bölümünde yarışan filmer ise CAFE 404 (Alexandros Tsilifonis), Maldives (Daniel Bolda), Kyuka Before Summer’s End (Kostis Charamountains).

Hunt

Killerwood

Riviera

Cafe 404

Maldives

Kyuka Before Summer’s End

BAĞIMSIZ ÖDÜLLER

Yunan sinemasını desteklemek için Yunan Film Festivali çok sayıda bağmsız ödüller verecek.

Yunan Sinema Merkezi, Fischer İzleyici ödülleri, Yunan TV kanalı ERT ödülleri, Finos Film ödülü, J.F. Costopoulos Vakfı ödülü, Yunan Film Eleştirmenleri Birliği (PEKK) ödülü, Selanik Aristoteles Üniversitesi ve Makedonya Üniversitesi öğrencilerinin verdiği gençlik jürisi ödülleri gibi çok sayıda bağımsız ödüller yer alıyor.

YUNAN SİNEMASINDAN SEÇKİLER

Yunan sinemasının ikonik filmleri Tonia Marketaki’nin 1960’ların çalkantılı politik döneminde gerçek bir olayı anlatan mahkeme salonu draması John the Violent (1973) ile Vangelis Serdaris’in polisiye filmi Robbery in Athens (1969) izleyicilerin beğenisine sunulacak.

FİNOS FİLM’İN ÖZEL GÖSTERİMİ

Dinos Dimopoulos’un komedisi yakın zamanda yaşamını yitiren maestro ve kompozitör Mimis Plessas’ın müziğini bestelediği Miss Director’ın (1964) özel gösterimini ünlü Finos Film şirketi gerçekleştirecek.

FIRST RUN BÖLÜMÜ

Fauna (Stratoula Theodoratou), Giannis in the Cities (Eleni Alexandrakis), Lula LeBlanc (Stergios Paschos), Magic Trap (Nikos Vergistis), The Philosopher (Stratos Tzitzis), The Sock (Kyros Papavassiliou), The River (Haris Raftogiannis), Wishbone (Penny Panagiotopoulou) First Run bölümünde yer alan ulusal yapımlar.

PANOS H. KOUTRAS’A ALTIN İSKENDER ONUR ÖDÜLÜ

Selanik Film Festivali Yunan queer sinemasının öncü, sıradışı, gözüpek yönetmeni Panos H. Koutras’a sinemaya katkılarından ötürü The Real Cinema of Panos H.Koutras başlığıyla filmlerinin toplu gösterimini yapıyor ve Altın İskender Onur Ödülü’nü veriyor.

Yunan toplumu ve ailesinin yapılarını söken, parçalayan ve yenilikçi, hassas, dokunaklı bir biçimde yeniden inşa eden Koutras ödül, toplu gösterim için “Bu benim için büyük bir onur. Aynı zamanda izleyici tarafından hiç bilinmeyen, görülmeyen filmlerim ve kısa metrajlarım açısından kaybedilen zamanı kapatmam için büyük bir şans. Sevgili dostlarımla, rol arkadaşlarımla, bana inanıp benimle birlikte yola çıkanlarla yeniden buluşma fırsatım" dedi. Filmlerinde kapsayıcı olmak, ötekileri kabul etmek, göçmenlik, bütünleşme temalarını işleyen Koutras basmakalıp ön yarglıarla çatışıyor, yaşamın soyutluğunu, düşlerin yakalanması zor doğasını vurguluyor.

Koutras’ın dijital olarak yenilenen filmleri The Attack of the Giant Moussaka (1999), Real Life (2004), Strella (2009), Xenia (2014), Dodo (2022) toplu gösterimde yer alıyor.

The Attack of the Giant Moussaka

Real Life

Strella

Xenia

Dodo