Yayınlanma: 27.11.2024 - 16:25

Güncelleme: 27.11.2024 - 16:25

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 2024 Onur Ödülü Altın Madalyası Hasan Uçarsu’nun Oldu

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 2024 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’na besteci ve eğitimci Prof. Hasan Uçarsu’yu layık gördü. Vakıf Yönetim ve Danışma Kurulu’nun oybirliğiyle alınan bu karar, Uçarsu’nun “ulusal bestecilik ekolüne yaptığı büyük katkılar ve ulusal müziğimizi uluslararası düzeye taşıyan kompozisyon anlayışı ile eğitimci kişiliği” dikkate alınarak verildi.

1988 yılında Vakfın kurucularından Cevza And Başman’ın anısına oluşturulan ve her yıl 6 Aralık’ta müzik alanında olağanüstü katkılarda bulunan isimlere sunulan ödül, bu yıl 38. kez sahibini bulacak. Tören, 6 Aralık 2024 Cuma akşamı saat 20.00’de, Vakfın Kavaklıdere’deki tarihi And Evi’nde gerçekleştirilecek.

Ödülün geleneksel bir parçası olarak, Prof. Hasan Uçarsu’nun hayatını ve çoksesli müziğe katkılarını ele alan bir “Anı Kitabı” hazırlanacak ve 2025’teki ödül töreninde sunulacak. Ayrıca, madalya sahibi adına bir burs oluşturulacak.

Hasan Uçarsu’nun Sanat ve Eğitim Yolculuğu

1965 yılında İstanbul’da doğan Hasan Uçarsu, müzik eğitimine on yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda flüt dersleriyle başladı. Kadıköy Maarif Koleji’ndeki lise eğitimi sırasında tanıştığı besteci Muammer Sun’un yönlendirmesiyle bestecilik çalışmalarına yöneldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bestecilik Bölümü’nde Ahmed Adnan Saygun, Cengiz Tanç gibi ustalarla çalıştı. 1997 yılında ABD Pennsylvania Üniversitesi’nden bestecilik doktorası aldı.

Uçarsu, Türkiye ve dünya çapında saygın topluluklar ve orkestralar tarafından seslendirilen eserleriyle tanınıyor. İstanbul Devlet Operası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi kurumlar yanında, Meksika Devlet Senfoni Orkestrası, Berlin Deutsche Oper Orkestra Akademisi gibi uluslararası topluluklarla da işbirlikleri yaptı.

Eserleri, Ankara ve İstanbul müzik festivalleri dahil olmak üzere, Meksika, Çin, Almanya, ABD ve İsviçre gibi ülkelerdeki prestijli etkinliklerde yer aldı. Çalışmaları ONYX, AK Müzik, TRT ve Kalan Müzik gibi firmalar tarafından yayımlandı.

Çok Sayıda Ödül ve Yeni Eserler

Hasan Uçarsu, kariyerinde birçok ödüle layık görüldü. Dr. Nejat Eczacıbaşı Beste Yarışması’nda birincilik, T.C. Kültür Bakanlığı Beste Yarışması’nda ikincilik gibi dereceler elde etti. Ayrıca, Donizetti Yılın Bestecisi Ödülü ve A. Adnan Saygun Büyük Ödülü gibi prestijli ödüllerin de sahibi oldu.

Uçarsu’nun eserleri, Cumhurbaşkanlığı, TRT, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi kurumlardan aldığı siparişlerle zenginleşmiştir. Özellikle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı için bestelediği Sinan Operası, son dönemdeki dikkat çekici projelerinden biridir.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın bu ödülü, Hasan Uçarsu’nun ulusal ve uluslararası alandaki eşsiz katkılarına bir saygı duruşu niteliğindedir.