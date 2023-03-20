Şeyhmus Özek’ten ‘Yazyavun’

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 00:01

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 00:01

“Yere çöktü. Ortalık iyice aydınlanmaya başlamıştı. Çağlayan suyun sesi köyde yankılanıyordu. Bir kuş sürüsü önce kavak ağacına konuyor, içlerinden en güngörmüşü etrafı süzüp iyi bir ağaç olmadığına karar verince art arda ötüyordu. Diğer kuşlar halinden anlayarak havalanmaya hazır halde başlarını sağa sola çeviriyordu. Güneş değince renkli tüyleri öyle güzel parlıyordu ki… İnsan daima o kuşun boynuna yakın olmak isterdi.” Kitaptan...

Şehmus Özek, Junart Yayınları tarafından okuyucularla buluşturulan ilk öykü kitabında insanın özüne yaptığı yolculuklardan oluşan öykülerinde bir araya getiriyor.

Yaşamın adı konulmamış sıradanlığı arasında kaybolan duyguların insanı kendinden uzaklaştırdığını belirten yazar, bir “öz”e ulaşmanın, evrenin kendisine ulaşmakla aynı kefede olduğunu satırlara dökerken, yüzünü unutan insana özünü arayışında öyküleriyle rehberlik ediyor.

Yazyavun / Şehmus Özek / Junart Yayınları / 96 s. / 2023.