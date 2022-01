Şişli sokaklarında açık hava sergisi

14 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Türkiye ve İsrail’den 20 sanatçının çocukluk hatıralarını birbirlerine anlatıp resmetmesiyle ortaya “Bana Hikâyeni Anlat / Tell Me Your Story” isimli bir kitap çıkmıştı. Paper Street Co. imzalı bu sanat projesi, şimdi de Şişli sokaklarına yayılan bir açık hava sergisine dönüştü.

“Bana Hikâyeni Anlat” sergisi 10 Ocak Pazartesi günü Nişantaşı Abdi İpekçi Meydanı’nda sanatseverlerle buluştu. Sergi sadece Abdi İpekçi Meydanı’nda değil, Şişli Belediyesi’nin işbirliğiyle Şişli’deki çeşitli reklam panolarında da 31 Ocak’a kadar izlenebilecek.

Itzik Rennert



ROTAYLA DİĞER ESERLERE

Ortaya çıkan resimler, sanatçıların partnerlerine anlattıkları çocukluk hikâyelerinin birer yansıması. Sergide yer alan resimlerin altında o hikâyeleri de okuyabiliyorsunuz. Eserlerin altında yer alan QR kodları, sizi ayrıca diğer panoların yer aldığı bir rotaya götürüyor.

Etgar Keret’in prologu olduğu, Ayşe Zeynep Özbay’ın tasarımını yaptığı, Alican Kutlay’ın editöryel düzenlemesine imza attığı, Ayşe Zeynep Özbay, Elazar Zinvel, İpek Özbay ve Keren Katz tarafından kurgulanan sergide şu sanatçıların eserleri yer alıyor: Ahu Akgün, Aya Talshir, Bora Aşık, Dror Cohen, Ecem Yüksel, Einav Vaisman, Gilad Seliktar, Gökçe İrten, Itzik Rennert, Jennifer İpekel, Keren Katz, Meltem Şahin, Mert Tugen, Michal Bonano, Roni Fahima, Sasha Zilberman, Selin Çınar, SENA, Shahar Kober ve Vardal Caniş.