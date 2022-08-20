Steiphen King’in hayaletinin garip huyları!

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 00:03

Stephen King’in sevilen kitabı Hayaletin Garip Huyları tam metin yeni çevirisiyle dilimizde. Eşsiz hayal gücü ve yarattığı karakterlerle edebiyat dünyasının ustası olan Stephen King, fenomen haline gelen kitaplarıyla her yaştan okurun ilgisini çekiyor. Genellikle korku - gerilim türüyle bilinen usta yazar, bilimkurgu ve polisiye türünden de birçok kitap yazdı. Son yıllarda tam metin olarak çevrilen kült eserleri, yazarın külliyatını tamamlamak isteyen hayranlarını en çok sevindiren gelişmelerden biri oldu.

Geçtiğimiz yaz çıkan, polisiye ile korku türünün iç içe geçtiği ve 2019’un en çok satan kitaplarından biri olan Yabancı (The Outsider) dizi olarak ekrandaki yerini alırken, okurlarının heyecanla beklediği Hayaletin Garip Huyları (Night Shift) da tam metin yeni çevirisiyle okuyuculardan büyük ilgisini görüyor.

SINIRLARI ZORLAYAN KAHRAMANLAR

Kitap, yirmi hikâyeden oluşuyor. Her biri birbirinden özgün konu ve karakterleriyle birer roman olabilecek potansiyele sahip. Stephen King kitaplarının genel başlangıcının aksine bu kitaptaki hikâyeler küçük ve sakin bir kasabada değil doğrudan konunun göbeğinde başlıyor.

Birbirinden karanlık öykülerin art arda sıralandığı kitapta olayların ucu açık bırakılmış. Bazı karakterler ve hikâyeler sınırları zorlayacak türden.

King, yirmi hikâyenin her birinde bambaşka olayları ele almış. Hiçbir hikâyesinde tekrara düşmemiş, konular bir yana dursun kitapta bolca bulunan kahramanlar bile birbiriyle benzerlik göstermemiş.

Kuru temizlemeci çalışanlarının yanlışlıkla yaptıkları büyü sonucu, bir ölüm makinesi yaratmalarını konu edinen “Canavar“ kitabın en ilginç hikâyelerinden biri olmuş.

Canavarın fark edilmesi, onu durdurmak için verilen mücadele ve elbette şaşırtıcı finaliyle soluk soluğa okunuyor.

Kitapta en çok içselleştirdiğim hikâye‚ “Çiçekleri Seven Adam” oldu. “Geçmişe duyulan özlemin hayal kırıklığına dönüşmeyeceği tek mevsim ilkbahardır,” gibi etkileyici sözler içeren bu hikâyeye, oldukça alışılagelmiş, huzur ve umut dolu bir anlatımla giriş yapıyor King.

Okurun kalbine işleyen bir son hazırlamış ve her şeyin göründüğü gibi olmadığını, şiddetli duyguların zıddıyla var olduğunu başarılı bir şekilde özetlemiş.

Yakın çevresinin genel görüşü Stephen King’in son yıllarda daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğu ve “IT” (O) efsanesindeki “Korkuyu yaratma onu kov” alt metnini daha fazla vurguladığı yönünde.

“The Stephen King Illustrated Companion” kitabının yazarı Bev Vincent, Stephen King’in son zamanlarda yaptığı çalışmaların mutlu sonla bittiğini belirtip ekliyor:

“Hayata karşı bakış açısı mı yumuşuyor yoksa önceden de mi böyleydi bilinmez. Emin olduğum tek şey King’in tüm kitaplarının insanlığa dair bir umut taşıdığı.”

Öyle ki Stephen King, geçtiğimiz dönemde ekrana yeniden uyarlanan Hayvan Mezarlığı (Pet Semetary) filminin kapanış sahnesinde, kitapta öldüğü anlatılan küçük çocuğu kurtarmayı önermiş. Elbette yönetmenler buna yanaşmamış.

Hayaletin Garip Huyları / Stephen King / Çeviren: Gönül Suveren, Esat Ören / Altın Kitaplar / 416 s.