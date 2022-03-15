Suavi'den 'Karl Marx' açıklaması: Bir marksist olarak beni rahatsız etmiyor
Datça Belediyesi'nin, Karl Marx'ın ölüm yıldönümü üzerine Twitter hesabı üzerinden fotoğrafını kullandığı sanatçı Suavi, "İznimi aldılar. Bir Marksist olarak bu durum beni rahatsız etmiyor" dedi.
Datça Belediyesi'nin Twitter hesabından, bilimsel sosyalizmin kurucularından Karl Marks'ın ölüm yıldönümü üzerine yapılan paylaşımda ünlü filozof yerine sanatçı Suavi'nin fotoğrafı kullanıldı.
Suavi, sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım üzerine "Fotoğraf için ekibimden izin alındı, Karl Marx fotoğrafı bilerek yapılmış bir paradoks" açıklamasını yaptı.
Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Suavi, "Datça Belediyesi'nin sosyal mecrasını yöneten arkadaşlar benim ekibinden izin almışlar. 'Böyle bir şey kullanabilir miyiz?' diye izin istemişler. Arkadaşlarım bunu bana ilettiklerinde 'Bence bir sakınca yok' dedim" ifadelerini kullandı.
Suavi şöyle konuştu:
"Dolayısıyla gündemde onların sanki çok cahilce bir hata yapmışçasına eleştirildiği bir mesele aslında onları bilerek yapmış olduğu bir paradoks. Bu anlamda bunun arkasına birçok insan takılmış durumda. Kimileri buradaki paradoksun varlığını sezmiş gibi davranıyor. Kimileri 'ya koskoca Karl Marx’ın fotoğrafını bile orijinalini bile bilmeyen bir belediye mi olur' diye adeta onları cehaletle itham ediyor."
Suavi, "sonuç itibariyle birine benzemeyi değil, kendine benzemeyi tercih edeceğini" ifade ederek "Ama bir Marksist olarak fiziki benzerlikten öteye dünya görüşü anlamında ölüm yıl dönümünde anılan bir ustayla adımın telaffuz ediliyor olması beni kişisel olarak rahatsız etmiyor. Ayrıca bir apolet takmıyor bana. Bundan eminim. Çünkü öyle bir kompleksim yok" diyerek sözlerini tamamladı.
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