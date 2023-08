'Succession' 2023 Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödüllerine damgasını vurdu

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:54

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:54

Televizyon Eleştirmenleri Birliği (TCA), 2022-2023 sezonunun en seçkin televizyon programlarını kutlayan 39. Yıllık TCA Ödülleri'nin kazananlarını duyurdu. Bu ödüller, TCA'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan 200'ün üzerinde TV gazetecisinden oluşan üyeleri tarafından belirlendi. Endüstriyel eylem nedeniyle ödül töreni ve TCA yaz turu iptal edildi; ancak kuruluş, olağanüstü yetenek ve yaratıcılığı dijital platformda kutlamak adına bu adımı attı.

HBO Max draması "Succession", TCA Yılın Programı Ödülü'nü alarak büyük bir başarıya imza attı. İşlevsiz bir hanedanlığın ve yönetim kurulundaki çekişmelerin çarpıcı tasviri ile dizinin ikinci kez üst üste Drama Dalında Üstün Başarı Ödülü'nü kazanması, dikkatleri üzerine çekti. Son sezonuyla "Succession", yüksek bahisli twistler ve üstün oyunculuklarla dolu bir son yaşadı.

Diğer bir önemli kazanan ise "Better Call Saul" dizisindeki Kim Wexler rolündeki Rhea Seehorn oldu. "Poker Face" dizisinin yıldızı Natasha Lyonne ise Peacock'un suç çözen kokteyl garsonu karakteriyle Komedi Dalında Bireysel Başarı ödülüne layık görüldü. FX'in "The Bear" dizisi de En İyi Yeni Program ve Komedi Dalında En İyi Başarı ödüllerini kazandı.

TCA ayrıca, CBS'in öncü skeç komedi dizisi "The Carol Burnett Show"a Miras Ödülü verdi. Bu sevilen dizi, 11 yıl boyunca yayımlanarak Carol Burnett'in komedyen kariyerini taçlandırdı. Birçok ünlü ismin unutulmaz performanslarına ev sahipliği yapan dizi, Amerikan televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.

TCA Başkanı Melanie McFarland, bu yılın televizyon için bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, farklı türlerdeki güçlü dizilere veda edildiğini ve yeni nesil yapımların rekabetçi ortamda öne çıktığını ifade etti. McFarland, ödülleri kazanan isimleri tebrik ederken, gelecek yıl yüz yüze kutlamayı umduklarını dile getirdi.

TCA ÖDÜLLERI'NDE KAZANANLAR

Drama Dalında Bireysel Başarı: Rhea Seehorn (BETTER CALL SAUL, AMC)

Komedi Dalında Bireysel Başarı: Natasha Lyonne (POKER FACE, Peacock)

Haber ve Bilgi Alanında Üstün Başarı: THE U.S. AND THE HOLOCAUST (PBS)

Gerçeklik Programcılığında Üstün Başarı: JURY DUTY (Amazon Freevee)

Çocuk Programcılığında Üstün Başarı: BLUEY (Disney+)

Aile Programında Üstün Başarı: MS. MARVEL (Disney+)

Variety, Talk Or Sketch dalında üstün başarı: I THINK YOU SHOULD LEAVE WITH TIM ROBINSON (Netflix) (Kategorisinde 2022 Kazanan)

En İyi Yeni Program: THE BEAR (FX)

Film, Mini Dizi veya Özel Programlarda Üstün Başarı: BEEF (Netflix)

Drama Dalında Üstün Başarı: SUCCESSION (HBO | Max) (2022 & 2020 Kategori Birincisi)

Komedi Dalında Üstün Başarı: THE BEAR (FX)

Yılın Programı: SUCCESSION (HBO | Max)

Kariyer Başarısı Onur Ödülü: Mel Brooks

Miras Ödülü: THE CAROL BURNETT SHOW (CBS)