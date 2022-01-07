The King's Man dünyayı kurtarıyor
Ünlü İngiliz gizli haber alma örgütü The King’s Man’in serüvenlerini anlatan The King’s Man: Başlangıç bugün gösterime girdi. The King’s Man: The Secret Service (2015), The King’s Man: The Golden Circle’ın (2017) ardından bu kez gizli örgütün 1.Dünya Savaşı’nın akışını nasıl değiştirdiğine tanık oluyoruz. Başrollerde Ralph Fiennes, Rhys Ifans, Gemma Arterton, Charles Dance, Tom Hollander gibi ünlü İngiliz aktörler yer alıyor.
İngiliz yönetmen, yapımcı Matthew Vaughn, The King’s Man: The Secret Service (Kingsman: Gizli Servis/ 2015) ile The King’s Man: Golden Circle’ın (Kingsman: Altın Çember/ 2017) ardınan üçüncü bölüm The King’s Man: The Beginning’de (Kingsman: Başlangıç /2021) izleyiciyi 1900’lerin başına götürüyor. 1.Dünya Savaşı çıkmadan önce soylu Oxford dükü Orlando Oxford’un (Ralph Fiennes) liderliğinde tarihte ilk bağımsız gizli istihbarat örgütü The King’s Man’in doğuşuna tanık oluruz.
Kral Arthur ve şövalyeleri gibi herkes eşittir, kimse statüsünün, sınıfının arkasında saklanmaz ilkesinden hareket eden Orlando, karısı Emily Oxford (Anna Maria Lara), dadı Polly Wilkins (Gemma Arterton), koruması Shola (Djimoun Hounsou) ile birlikte dünyanın ilk bağımsız gizli haber alma örgütü The King’s Man’i kurar.
Delikanlı oğlu Conrad’ın (Harris
Dickinson) üzerine titreyen Orlando, dostu Avusturyalı Arşidük Ferdinand (Ron Cook) ile karısı Sofia’yı Saraybosna’da Sırp Princip (Joel Basman) tarafından
öldürülmesine engel olsa da kentin arka sokaklarından kaçarken katledilmesine engel olamaz.
Orlando’ya göre Princip tek başına hareket etmiyordur, onun kimin kuklası olduğunu bulmak görünmez, bilinmez The King’s Man’in görevidir. Yakın dostu
İngiltere kralı George’a (Tom Hollander) danıştıktan sonra Orlando, Conrad, Polly
ve Shola, papaz Rasputin’i (Rhys Ifans) bulmak üzere Rusya’ya hareket ederler.
Rasputin, Çar Nikolay ile çariçeyi etkisi altına almıştır. Dine sığınmış
olan Nikolay savaşa girmeyeceğini söyler,
The Man Who Would Be King (Kral Olacak Adam/ 1975) filmi beni çok
İlk iki The King’s Man filminden farklı
olan, dram ve trajedi içeren üçüncü bölüm,
Mark Millar ile Dave Gibbons’ın çizgi
romanından Matthew Vaughn ile Karl Gardjusek’in
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