Tuğrul Keskin’den ‘Ürperti’

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 00:04

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 00:04

“Koyu karanlık günlerden geçiyoruz/ Ah ki koyu karanlık bütün evren;/ Ormanlar yangın, içimdeki uğultu dilsiz…/ Büyük şeyler kuruyorum hayatıma ilişkin” Kitaptan...

Başta Yunus Nadi, Behçet Aysan ve Attilâ İlhan Şiir Ödülleri olmak üzere, pek çok şiir ödülünün sahibi. Şairin 1981’den bu yana edebiyat dergilerinde yazı ve şiirleri yayımlanan usta şair Tuğrul Keskin, 40 yılı aşan şiir serüvenine, 4 bölüm ve 44 şiirden oluşan 16. kitabı Ürperti (Everest Yayınları) ile devam ediyor.

Ürperti, Keskin’in zamanın acıları, kadına ve doğaya yönelmiş şiddetin sarsıcı kederinin yanı sıra geleceğe, doğaya, umuda ve aşka dair sıcacık şiirlerinden oluşuyor.

Kitabında “ürpertili” bir zaman diliminden geçtiğimiz şu günlerde yine de umutla yapabileceklerimizin varlığına ve günümüzde gittikçe azalan her türden sevginin değerine şu sözlerle dikkat çekiyor şair:

“Niçin ‘Ürperti’ biliyor musunuz? Çünkü insan; olaylar, olgular, durumlar karşısında ürperdikçe ancak, yeni ve aşkın şartları yaratabilir. Bu olgu ülkemizin koşulları için de, özel yaşantılarımız içinde böyle. Ürpermek besler umudu ve bazen aşkı; gerçeği görmek ve gerçek uğrunda savaşmak da ürpermekle başlar çoğu zaman, unutmamalı!

Kimi güçler dünyamızın dağlarını, sularını, ormanlarını kanatarak yaşayabiliyorlarsa eğer, iyi insanlar da yeryüzünde sevgiyi çoğaltarak, sevgiyi egemen kılarak başa çıkacaklar bu acılarla. Şiirden başka hangi neyle gerçek olabilir ki bu düş? Öyleyse şiire sığınmalı her vakit; rahatta yahut ürperirken!”

Şair Tuğrul Keskin, yeni kitabı Ürperti’nin tanıtımı ve imzası için, 25 Mart Cumartesi günü, 14.00-17.00 saatleri arasında İzmir Alsancak’taki Yakın Kitabevi’nde okurlarıyla buluşacak.

Ürperti / Tuğrul Keskin / Everest Yayınları / 136 s. / 2023.