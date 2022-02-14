Uluslararası ekiple kısa film atölyesi
Hollandalı yönetmen Jochem de Vries ve ekibi 3-4 Mart tarihlerinde “Hayalden Sete” isimli bir yaratıcı film atölyesi düzenleyecek.
“Hayalden Sete” isimli bir yaratıcı film atölyesi uluslararası bir çekim ekibiyle, teorik ve pratik olacak. Yönetmen, görüntü yönetmeni, yapımcı ve oyuncudan oluşan atölye Hollanda Kraliyeti Istanbul Başkonsolosluğu, ArtsMap ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi desteğiyle, 20 kişilik bir kontenjanla ücretsiz olarak yapılacak.
2 gün boyunca, günde 5 saat, toplam 10 saat sürecek atölyede, fikirden çekime kadar, kısa film yapımına dair birçok konu çalışılacak. Ayrıca seçilen 4 katılımcı film çekimi esnasında sette bulunma hakkı ve ekiple birlikte bu süreci deneyimleme şansı yakalayacak.
Son başvuru tarihi 24 Şubat.
Başvuru: [email protected], www.asifilmatolye.com.
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