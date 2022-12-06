VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) yeni yapıtlarla İstanbul Kitap Fuarı’nda

06 Aralık 2022 Salı, 00:04

EDEBİYATTAN TARİHE,

FELSEFEDEN SOSYOLOJİYE!

Ülkemizin kültür birikimine nitelikli eserleri kazandırmaya devam eden VakıfBank Kültür Yayınları, edebiyattan tarihe, felsefeden sosyolojiye uzanan geniş bir seçkiyi okuyucularla buluşturuyor.

8 Kasım’da 4. yaşına giren yayınevinin yeni yapıtları arasında, Ahmet Rüstem Bey-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sıra Dışı Bir Diplomat (Ö. Kürşad Karacagil), Erken Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü (Editör: Yalçın Kayalı), İvan Osokin’in Tuhaf Hayatı (Pyotr Demyanoviç Uspenski) ve Bâtınılik ve Akademi-Batı Kültürünün Reddedilmiş Bilgisi (Wouter J. Hanegraaff) dikkat çekiyor.





‘AHMET RÜSTEM BEY’

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına yakından tanık olmuş bir diplomat ve aydın Ahmet Rüstem Bey (1862-1934) makaleleri ve kitapları kadar polemikleri ve düellolarıyla da öne çıkıyor.

Milli Mücadele’ye katılarak Meclis-i Mebusan ve TBMM’de milletvekili olarak bulunan Ahmet Rüstem Bey’in yaşam öyküsü pek çok yabancı kaynak, arşiv belgeleri ve dönemin gazeteleri gibi zengin kaynak kullanımıyla sunuluyor.

‘ERKEN DÖNEM HİNDİSTAN

TARİHİ VE KÜLTÜRÜ’

Hint tarihinin günümüze kadar devam eden hareketliliğinin tarihsel arka planını oluşturması açısından önemli bir kaynak niteliğindeki Erken Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü, Hindoloji (Hindistan Araştırmaları) alanında eğitim almış ve ilgili konu hakkında akademik çalışmaları bulunan araştırmacılar tarafından kaleme alındı.

Antik Hindistan’ın şehir devletleri ve krallıklarından Buddhizm ve Cainizm’in gelişim süreçlerine, Yunanların ve İskender’in fetihlerinden Hint destanlarına kadar geniş bir alana ışık tutan eser, Hint tarihinin görece göz ardı edilmiş antik çağlarının anlaşılması ve araştırılması hususunda akademiye önemli bir kaynak teşkil ediyor.





RUSÇADAN ÇEVRİLEN ESERLER

VBKY, Ezoterizm’in öncülerinden Pyotr Demyanoviç Uspenski’nin daha önce birkaç kez dilimize çevrilmiş klasikleşmiş, İvan Osokin’in zamanlar arası yolculuğunda kendisiyle, çevresiyle ve sonsuz döngüyle hesaplaşmasına tanıklık sunan Tuhaf Hayatı adlı romanı ilk kez Rusçadan çevirisiyle okuyucularla buluşturuyor.

İnsan ve Toplum serisinden çıkacak yeni kitap ise Wouter J. Hanegraaff’ın 15. yüzyıldan günümüze uzanan heyecan verici bir entelektüel yolculuğa çıkardığı Bâtınılik ve Akademi Batı Kültürünün Reddedilmiş Bilgisi.

VBKY tarih kitaplığı külliyatını yeni yapıtlarla genişletmeye devam ediyor. 2015’de Erken Modern Avrupa Tarihi Rehberi başlığıyla iki hacimli cilt olarak Oxford Üniversitesi’nce hazırlanan ve erken modern dönemde değişen, ortaya çıkan, yeniden tanımlanan 9 ayrı olguyu irdeleyen incelemeyi, Erken Modern Avrupa Tarihi, Esaslar adıyla 7 kitaplık bir seri olarak yayımlıyor.





OPERA YAYINLARI GENİŞLİYOR

VBKY kitaplığından sunulan diğer kitaplar ise İktisadi Düşünce Tarihi, Apukhtin'den Hikâyeler, Liberalizm Neden Çöktü?, Saraydan Kız Kaçırma ile Çağımız ve Thomas Hobbes.

Kalkınma iktisadı alanında uzmanlaşmış tarihçi William J. Barber, İktisadi Düşünce Tarihi adlı, “Klasik İktisat”, “Marxgil İktisat”, “Neoklasik İktisat”, “Keynesyen İktisat” başlıkları altında dört bölümden oluşan incelemesinde, Adam Smith, T. R. Malthus, David Ricardo, J. S. Mill, Karl Marx, Alfred Marshall ve J. M. Keynes gibi önemli isimlerin iktisadı anlama ve anlamlandırma yöntemlerini irdeliyor.

19. yüzyıl Rus edebiyatında şiirleriyle tanınan Aleksey Nikolayeviç Apukhtin’in Apukhtin’den Hikâyeler’i Levent Özübek’in çevirisiyle yayımlandı. Şiirlerinden bazıları yakın dostu Pyotr İlyiç Çaykovski tarafından bestelenen Apukhtin’in kitabında, bir reenkarnasyon hikâyesi olan Ölümden Yaşama adlı kısa romanı, 54 mektuptan oluşan Kontes D..’nin Arşivi ve hasta bir anlatıcının iç dünyasına tanık olunan Pavlik Dolski’nin Güncesi yer alıyor.









Amerikalı siyaset bilimi profesörü Patrick J. Deneen’in günümüzde liberalizmle ilgili akademik, siyasi ve popüler söylemde görülen rahatsızlıkları anlattığı, liberalizmin iflas etmesinin iç nedenlerine odaklanan Liberalizm Neden Çöktü adlı kitabı, 2 yıl içinde Almanca, Arapça, Japonca, Macarca gibi 12 dile çevrildi.

Wolfgang Amadeus Mozart’ın Sihirli Flüt ve Richard Wagner’in Nibelung Yüzüğü 1-Ren Altını’ndan sonra operalara ilişkin yayınlara Mozart’ın, 18’inci yüzyılda hâkim olan klasik oryantalist bakışın çok ötesine uzanan bir anlayışı Saraydan Kız Kaçırma operasıyla ortaya koyan ve Türk temasına gösterdiği ilgiyle tanınan besteciyi tanımak isteyen okuyucular için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyan yapıtı Saraydan Kız Kaçırma da eklendi.









Politik felsefe alanında kapsamlı bir çalışma olma özelliği taşıyan, M. Ertan Kardeş, Funda Günsoy, Kurtul Gülenç, Özgür Emrah Gürel, Cengiz Çakmak, Tacettin Ertuğrul, Serpil Tunç-Ütebay, Eylem Yolsal-Murteza’nın yazılarından oluşan Çağımız ve Thomas Hobbes ise, Carl Schmitt’in, Leo Strauss’un, Pierre Manent’ın, Jacques Derrida’nın, Max Horkheimer’ın, Franz Neumann’ın Hobbes okumalarına ilişkin yaklaşımlarına yer vererek çağımızın krizlerini yeniden düşünüyor.