Vedat Günyol 8. Deneme Ödülü yarışması için başvurular başladı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

Yazım alanına giren sorunlar başta olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen “Yazarların Cumhurbaşkanı” Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmalarını desteklemek amacıyla tüm yazarların katılımına açık olarak düzenlenen yarışmaya adaylar deneme tarzında yazılmış, yayımlanmış eserlerle başvurabilecek.

Başvurular 31 Temmuz-15 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak ve posta yoluyla alınacak. Eserler, Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Esila Ayık, Hali İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Haydar Ergülen, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’den oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. Ödüller Haziran 2024’de düzenlenecek 4. Kartal Kitap Fuarı’nda törenle sahiplerine teslim edilecek.

(Yarışmaya başvuru adresi şöyle: Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Yukarı Mah. Belediye Cad. No: 6 Kartal/İstanbul)