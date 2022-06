Vitrindeki albümler

04 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

BÜLENT ORTAÇGİL “ELLİ BUÇUK” (ADA MÜZİK)

“Günaydın” diyerek söze başlıyor, devam ediyor denize doğru anlatmaya çığlık çığlığa.

Popüler müzik tarihimizin kadim ismi Bülent Ortaçgil, şarkılardan oluşan retrospektif bir sergi açıyor, sanatının ellinci yılında. Bülent Abi’nin kitaplara sığmayan geçmişi toplam 14 şarkıda (ikili plak ve CD) film şeridi gibi akıyor, notalar üzerinde. Tablolar yan yana dizilmiş mumlarla aydınlatılmış bir Eylül akşamında, Bozburun’da; Suna Abla’dan Yonca’ya, Mavi Kuş’tan Şık Latife’ye...

“Elli Buçuk” adını taşıyan albüm, “Sen” albümünden ve 12 yılın ardından geldi. Yeni bestelerin yanı sıra burada eski şarkıların yeni kayıtları da var. Örneğin albüm adının sonundaki ‘buçuk’ eki, Ümit Tunçağ’ın TRT İzmir Radyosu’nda 1969 yılında kaydettiği şarkılara istinaden. Tüm şarkıların söz ve müziğini yazan, akustik gitar çalıp söyleyen Bülent Abi’ye tuşlu çalgılarda Baki Duyarlar, davulda Cem Aksel, basta Erdal Aksoy, gitarda Tan Özemek, Erkan Oğur ve Akın Eldes eşlik ediyor; bir parçada da bağlamasıyla Akın Ajlan Aksel.

Geçmişe karşı verilmiş en güzel selamlardan biri “Elli Buçuk”. Yarım asır sonra halen rüzgâra şarkı söyleniyor, halen oyuna arkadaş aranıyor. Sensiz olmaz Bülent Abi: bu şarkılar da hiç durmaz. Şarkıların bizimdir.

DİP GÜRÜLTÜ (ADA MÜZİK)

Rashit topluluğundan tanıdığımız Tolga Özbey, sade bir alt kültür neferi olmaktan çok fazlasına sahip, meziyetleri açısından. En takdire şayan tarafı da, camiasının en örgütçü, üretken ve pozitif karakterlerinden biri oluşu. İnsanları, toplulukları bir araya getirir, iş yapmalarını sağlar, konserler verdirir, hepsinden öte ürettiklerini envantere kaydeder. Son marifeti, “Dip Gürültü” adı altında 15 isimden oluşan bağımsız bir yeraltı müziği toplaması oluşturmak.

Özellikle son 10 yıla gözünü diken “Dip Gürültü”, birbirlerinden farklı olsalar da kaderleri birbirine yaslanmış, safları sıklaştırarak omuz omuza vermiş birkaç kuşağın şu azalarını bizlerle buluşturuyor. The Mobbers, Dirty Duo, Yumuşak Makine, Buzz Bone, To The States, Pie-O-My, Call Me Yesterday, Rain To Rust, Astronotun Bir Günü, Felat Delibalta, Stiff, DJ Bela, The Pink Lemonade, Somon ve Radar Danchev…

Punk, garaj, elektronik, gotik, saykodelik gibi çizgilere yayılmış olsalar da bu çılgınların ortak paydası “do it yourself” (kendin üret) tarzını benimsemiş olmaları.

Bir “bravo” da Ada Müzik’e; ana akıma yüz vermeyen ticari açıdan iddiasız bu derlemeyi, sadece dijital platformlarda yayımlamakla yetinmeyip, bir de CD basmalarından ötürü.