YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:03

- Atatürk’ün gerçekleştirdiği mucizevi Cumhuriyet Devrimi’nin aşamalarını yanı sıra Karşı Devrim’in nasıl oluştuğunun ayrıntılı öyküsünü de ortaya koydukları, üç cilt olarak hazırlanan zamandizin (kronoloji) çalışması Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı’nın (Remzi Kitabevi) ilk cildi ‘Savaş, Devrim ve Tepkiler (1919-1971)’ ile Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen kapağımızda. Gamze Akdemir’in söyleşileri...

- Üçüncü sayfamızda, “Değerce, anlamca Sus Barbatus!” başlıklı yazısında Faruk Duman’ın Sus Barbatus! (Yapı Kredi Yay.) üçlemesini merceğe alan M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Okan Toygar, Ataol Behramoğlu ile 12 Eylül darbesi sonrasında düşüncelerinden dolayı tutuklandığı dönemde Maltepe ve Sağmalcılar Cezaevlerinde tuttuğu ve tam kırk yıl sonra Tekin Yayınevi’nce yayımlanan Hapishanede Bir Sabah Türküsü-Cezaevi Güncesi’ni konuşuyor. Ayşegul Tözeren de Behramoğlu’nun son kırk yılda yazdığı, yayımladığı yanı sıra Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan şiirlerinin de yer aldığı kitabı Suçlusunuz’u (Tekin Yay.) inceliyor.

- Sabri Gürses, Ukrayna’daki çelişkileri anlatan ilk yazar olduğunu imlediği Mihail Bulgakov’un Ukrayna’nın tarihsel bölünmüşlüğünü anlattığı ilk romanı Beyaz Muhafız başta olmak üzere yapıtlarını ve 1928’den 1940’taki ölümüne kadar hiçbir şey yayınlatamayan yazarın sansürle mücadelesini merceğe alıyor.

- Öner Kemal, Sedef Kabaş ile Cumhuriyet kadını Nermin Abadan Unat’ın varoluş öyküsü niteliğindeki, yeni eklerle yayımlanan söyleşi kitabı Hayatını Seçen Kadın: “Hocaların Hocası” Nermin Abadan Unat’ı (Remzi Kitabevi) konuşuyor.

- Feridun Andaç, “Zamanın eleğinde anlatıcı” sözleriyle nitelediği usta yazar Elias Canetti’nin Ölüm Can Düşmanım (Çev. Ahmet Arpad / Sel Yay.) yapıtı başta olmak üzere yazınını inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Carlo Barbieri’nin on kısa öyküyle okurunu bir yandan suç, kabahat kavramları üzerinde düşünmeye çağırdığı Küçük Dedektif Ciccio’sunu (Çev. Ezay Akyıldız / Hayalkurdu Yay.) merceğe alıyor.

- İlknur Erdoğan, Ethem Baran’ın bir sınır kentinin uzaklığında kaybolan bir yazarın, aradığı roman kahramanıyla karşılaşmasının şaşırtıcı hikâyesini anlattığı Yarım’ı (İletişim Yay.) inceliyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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