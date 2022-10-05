YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 00:03

- İlk kitabı 2016’da, ikinci ve üçüncü kitapları da tek cilt olarak kısa süre önce yayımlanan epik şiiri Birinci Çoğul Şarkı’da (Yapı Kredi Yay.) antik ve modern kaynaklara, mitolojik anlatılara, arkeolojik verilere yoğunlaşarak Anadolu’nun antikçağına odaklanan bir kültür şiiri yaratan; Anadolu tarihi coğrafyasının antikçağdaki önemli bölgeleri olan İyonya, Karya, Likya, Pamfilya, Kilikya ve Frigya’da kentten kente dolaşarak siyasi tarihin dışındaki örtük tarihin peşine düşen, pagan kültürün izlerini süren, ardından Geç Antikçağ ile Bizans’a yönelen usta şair Erdal Alova kapağımızda. Mustafa Erdiken’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda “Ufuktan iki yıldız yükselirken!” başlıklı yazısıyla J. M. Coetzee’nin düşünen romanı: İsa’nın Okul Günleri’ni (Çeviren: Bülent O. Doğan / Can Yayınları) incelediği yazısıyla Nalan Arman yer alıyor.

- Ferda Fidan, son 20 yılda Avrupa’nın başlıca ülkelerinde özellikle Fransa’da, Türk edebiyatından yapılan çevirilerin arttığını fakat azımsanmayacak sayıda eserin maalesef kaba yanlışlarla, çok dikkatsizce, umursamaz bir anlayışla çevrildiğinin gözlemlendiğini ele aldığı yazısında bu soruna ışık tutmak amacıyla merceğe aldığı Murat Uyurkulak’ın Jean Descat tarafından Fransızcaya çevrilerek, 2010’da Galaade Yayınevi’nce Fransa’da yayımlanan Tol adlı romanının “tam bir çeviri faciası” olduğunu irdeliyor. Ve bu çevirilerin özellikle Kültür Bakanlığı çerçevesinde, yabancı yayımcılara teşvik veren TEDA projesi tarafından maddi yardımlarla desteklendiğine dikkat çekiyor.

- Eray Canberk, 1985’ten bu yana kaleme aldığı değinmeler / çıkmalar, ya da eskilerin deyişiyle “derkenar”lardan seçip derlediği kısa yazıları Yazılakalanlar’ı okuyucularımızla buluşturmaya devam ediyor.

- Gamze Akdemir, Fikret Bilâ ile 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in ve Türk Devrimi’nin hangi süreçlerden geçtiğini, Karşıdevrimin nasıl başladığını, Atatürk devrimi ile cumhuriyet kurumlarını nasıl aşama aşama tasfiye ettiğini irdelediği yeni kitabı Karşı Devrim-1923’ten 2023’e’yi (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Günay’ın eğitim kavramına, eğitim felsefesinin diğer felsefe disiplinleri arasındaki yerine özellikle “İnsan nedir?” sorusu eşliğinde yöneldiği Eğitim Felsefesi (Çizgi Kitabevi) ve eğitim kavramına ve bağlılaşığı durumunda olan kavramlara da ışık tuttuğu Eğitim Felsefesi Felsefenin Eğitimi (Sentez Yayıncılık) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Rahmi Emeç, şair Nisa Leyla’nın adını Büyük Okyanus’ta 14 bin yıl önce batarak yok olduğu iddia edilen efsanevi kıtadan alan, geçmişin karanlık dehlizlerinde kurulan mutfağın asıl sahipleriyle gasp edenleri arasındaki hikâyeyi bir mutfak metaforu içinde işlediği ve okuyucuyu mitolojiden, felsefeye kimi inanışlar arasında yaptığı yolculuğa da ortak ettiğidördüncü şiir kitabı MU’yu (Öteki Yayınevi) inceliyor.

- Emek Yurdakul, “Sizin canavarlarınız hangileri?” başlıklı yazısında, Iria G. Parente ile Selene M. Pascual’ın Alma ve Yedi Canavar (Çeviren: Esma Fethiye Güçlü / Genç Timaş) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Nil Ege Özden, Polly Samson’ın 2014’te tatile gittiği Hydra Adası’nda yaşamış sanatçı topluluğunu keşfedip araştırmaya başladıktan sonra kaleme aldığı, Marianne Ihlen ve Leonard Cohen’in hüzünlü aşk hikâyelerine de ışık tuttuğu romanı Hayalperestler Tiyatrosu’nu (Çeviren: Nil Ege Özden / Düşbaz Kitaplar) inceliyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ve kısa bant tanıtımlarımızın yer aldığı köşelerimizde de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...