YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

21 Aralık 2022 Çarşamba, 00:03

Merhaba,

Usta yazarlarımızın topluca buluştuğu, yetkin incelemelerinin omuz omuza yer bulduğu bir sayıyla karşınızdayız.

- Ortadoğu gerçeğine; dini hakikatin penceresinden bakan yazınsal denemelerinin yer aldığı, şiir ve şiirsel hakikatle, din ve dini hakikatin aralarındaki çelişme, çatışmadan da söz ettiği yapıtı Kitap, Hitap, Hakikat (Çev. Mehmet Hakkı Suçin / Everest Yay.) merkezinde dünyayı anlama, evrenin varoluşsal gerçekliğini kavrama derdinde olan usta bir şair, düşünce yazıları, edebi denemeleriyle de entelektüel bir yazar, bir kimlik Adonis kapağımızda. Feridun Andaç’ın yazısı…

- Üçüncü sayfamızda Ataol Behramoğlu’nun direngen şiirlerini irdelediği ve Cumhuriyet döneminden bu yana şiirin akarsuyunun hep coşkun aktığını imlediği “Şiirde insanı yaşamak!” başlıklı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Sanat, gösteren değil gördürendir, baş sallatan değil doğrultandır, yol veren değil açtırandır, özetle akıl bileyendir” vargısını açımladığı “Öykü-romanda olgu soyutlayımı” başlıklı yazısında, Gürsel Korat (Uyku Ülkesi / Everest Yay.), Samanta Schweblin (Yedi Boş Ev / Çev. Emrah İmre / Can Yay.) ve Aslı Akarsakarya’nın (Buraya Kısıldık Sanırım / YKY) yapıtlarını irdeliyor.

- Necdet Neydim, “Klasik masallardan başlayarak 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar kadına yönelik anlatılan, yazılan metinler onun erkeğe hizmet etmesini öğretmek üzere kurgulanmıştır. Masallar kadını bu anlayışla biçimlendirirken modernist dönemin romanları da bu konuda oldukça becerikli davranmıştır” vargısını açımladığı “Genç Kız edebiyatının edebiyat dizgesindeki baskın konumu” başlıklı yazısında konuyu Türkiye’de ve dünyada dönemleriyle merceğe alıyor.

- Sabri Gürses, “Rus tarihinin kurucusu; Karamzin!” başlıklı yazısında 11 ciltlik Rusya Tarihi adlı yapıtı tüm Rus yazarları için örnek bir çalışma sayılmış, esin kaynağı olmuş, Dostoyevski’nin 1870 tarihli bir mektubunda “Ben Karamzin’le büyüdüm” dediği, Puşkin’in düşüncesinde ve yazarlığında da önemli bir yere sahip olmuş, Yuri Lotman’ın Rusya’daki Fransız Devrimi etkisinin, devrimle monarşi arasında gidip gelmenin bir örneği” olarak nitelediği Nikolay Karamzin’i inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Sıkıntıdan patlayanlar için” başlıklı yazısında Selen Aydın’ın düşlerden, tutkulardan, beklentilerden uzak; sesin sese değmediği, kendini yineleyen hayatlar üstüne düşünmeye çağırdığı kitabı Sıkıntıdan Patlayan Kasaba’yı (Günışığı Kitaplığı); “Biz varız bu öykülerde...” başlıklı yazısında da Pelin Güneş’in on beş ayrı mekâna, onlarca farklı zamana taşıdığı, çoğu tanıdık, hepsi hayat dolu, rengârenk öykülerinden oluşan ‘Hayır’sız Dayım’ı (Elma Yay.) merceğe alıyor.

- Barış Doster, Zafer Doğan’ın erken Cumhuriyet döneminden 2000’lere uzanan süreçte pek öne çıkmayan bir dizi olayı incelediği kitabı Yakın Tarihimizde Garip Olaylar’ı (İthaki Yay.) inceliyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşesi ve kısa tanıtımlarımız ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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