YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 00:04

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 00:04

-Şiirler, dramatik yapıtlar, romanlar, öyküler, anılar, günlükler, sanata, edebiyata ilişkin yapıtlar, oyunlar, gezi izlenimleri... 83 yıllık ömre sığdırılan, tümü 140 ciltlik çalışmalar... Hukukçu, ressam, heykeltıraş, mimar, piyes muhabiri, oyuncu, yönetmen... “Estetik felsefi idealizmin, yeni hümanizmin, romantik tiyatronun, klasik Alman tiyatrosunun” da başını çeken bir ölümsüz, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) kapağımızda. Gültekin Emre’nin yazısı…

-Üçüncü sayfamızda, hayatın denge arayışını bulma yolculuğunu ve Adam Phillips ile Cesare Pavese’nin anlatıcı / kavrayıcı bakışını irdelediği “Bir zaman bakışı yakalayabilmek” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

-Savaş Ünlü, Yaşar Aksoy ile örgütlü bir etnik çete tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdiği “İzmir 1922 Yangını”nın izini pek çok uluslararası belgeler ışığında da sürdüğü İzmir 1922 Yangını - İzmir Yanıyor Anam-Smyrni Mana Kegete adlı incelemesini konuşuyor.

-Şükran Soner, Prof. Dr. Suat Gezgin’in 3 kuşaktan 56 kadın gazeteciyi merceğe aldığı incelemesi Çağının Tanığı Kadın Gazeteciler’i inceliyor.

-Gamze Akdemir, Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu ile Dünden Bugüne Türk Toplumunda Kültür Çatışması: Dil ve Eğitim adlı incelemesini konuşuyor.

-Mustafa Pala, Canan Al’ın birçok coğrafyada “öteki” kılınmış kadını varoluşsal “Kimim ben” sorusu çevresinde irdelediği, başta Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık inancı olmak üzere tüm İbrahimi dinlerin ortak atası İbrahim Peygamber üzerinden bütün bir insanlıkla yüzleştiği şiir kitabı Kimim Ben?’i inceliyor.

-Barış İnce, Ben Davis’in bir çorbadan daha fazlası sloganını kullanan, genç okurlarına dayanışmayla ayakta kalma çabasını anlattığı romanı Çorba Dayanışması’nı değerlendiriyor.

-Y. Bekir Yurdakul, “çocuklarla kitaplar”ın yoğun buluşmasına da sahne olan ve 11-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen İzmir Kitap Fuarı’na ilişkin izlenimlerini paylaşıyor.

-Kısa tanıtımlarımız ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir



