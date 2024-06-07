'Yarının Kadın Yıldızları'na destek

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:11

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:11

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) eğitim destek sponsoru olduğu 52. İstanbul Müzik Festivali Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu konseri verildi. Konserin kanaat önderi 2012 Aydın Gün Teşvik Ödülü sahibi, Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi usta kemancı Hande Küden'di.

Sahnede desteğe hak kazanan 17 genç müzisyenden Ecmel Neva Bildik(keman), Çise Ataş(viyola), Zeynep Göktürk(arp), Derya Köftecioğlu(arp), Mısra Coşkun(flüt), Adasu Sılay(flüt), Serra Özer(obua) ve piyanistler: Sena Erünsal, Arya Su Gülenç, Beren Gürcüoğlu vardı. Klasik müziğin önemli parçalarıyla ikili ve üçlü olarak yıldızlar yeteneklerini sergilediler.

Hande Küden, 15 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç eşliğinde Grieg, Kreisler ve Sarasate'den çaldığı eserlerdeki yorum gücüyle usta ile yıldız arasındaki farkı gösterdi.

Festivale 1990 yılından beri festivale destek olan ve altı yıldır da bu projeye eğitim desteği veren TSKB'nin Genel Müdürü Murat Bilgiç genç sanatçıları tebrik ederek başarı plaketlerini sundu. Bilgiç, "Bir Cumhuriyet kurumu olarak fırsat eşitliğini önceleyen bu fonla bugüne kadar 107 yarının kadın yıldızına destek olduk" diyerek başarılarının daim olmasını diledi.