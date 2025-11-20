Direksiyona alkollü geçti... Birce Akalay ehliyetini kaptırdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 17:19:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturmasında test sonucunun pozitif çıkmasıyla gündem olan ünlü oyuncu Birce Akalay alkollü araç kullanırken yakalandı. 1.12 promil alkollü çıkan Birce Akalay'ın ehliyetine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Birce Akalay, bu kez trafik denetiminde gündeme geldi.

tv100’den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Beşiktaş’ta rutin kontrol yapan trafik ekipleri Akalay’ın aracını durdurarak alkol testi yaptı.

Test sonucu 1.12 promil çıkan Akalay’ın sürücü belgesine el konuldu ve kendisine idari para cezası kesildi.

 ÜNLÜLERE UYUŞTUCU SORUŞTUMASINDA ADI GEÇİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış isim, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı.

Testi pozitif çıkan 19 kişi arasında Birce Akalay da yer almıştı.

