Dünyada ilk 100’e girdi

Türk sanat müziği sanatçısı Ebru Yaşar, dünyaca ünlü Shakira ve Card B'yi geride bırakarak dünya listelerinde ilk yüze giren tek Türk sanatçı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:19
Dünyada ilk 100’e girdi
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Yaptığı albüm ve şarkılarıyla müzik sektörüne önemli bir yerde olan Ebru Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile dijital platformlarda zirveye yerleşti. Yaşar, Youtube Music Charts listelerine giren tek Türk şarkıcı oldu.?DMC Genel Müdürü Samsun Demir, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda: “Ebru Yaşar ve Siyam’ın düeti “Yoksun” YouTube Dünya Listesi’nde Cardi B ve Miley Cyrus gibi starları geride bırakarak 23. sıraya yükseldi. Ebru Yaşar son bir yılda YouTube’da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi” dedi.?Ebru Yaşar da, Demir’in paylaşımını alıntılayarak; “Müzik bi yolculuk …bu yolda bize eşlik eden tüm dinleyicileri çok sevdiğimi, aşkla şarkılarımı seslendirdiğimi bilmenizi isterim.. En iyilerine layıksınız” ifadelerini kullandı.

DÜNYA LİSTELERİNE GİREN TEK TÜRK SANATÇI

Youtube Music Charts verilerinden yola çıkarak en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar yeni şarkısı ‘Yoksun’ ile dünya müzik listesini sallamaya devam ediyor. Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile ‘YouTube Dünya Listesi’nde Amerikalı rapçi Cardi B. ile pop şarkıcı Miley Cyrus gibi dünya starlarını geride bırakarak 23’üncü sıraya yükseldi. Ebru Yaşar son bir yılda YouTube’da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi…?2 Şubat’da müzikseverler ile buluşan ‘Yoksun’ YouTube Türkiye Trend Videolar Müzik listesine de 1’inci sıradan girmişti.?‘Yoksun’ un söz ve müziğini Esad Fidan, Siyam, Ramazan Kızılpınar yaparken şarkının düzenlemesi Esad Fidan’a ait.


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