Kullanılmayan araçlar da servis ister

28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Bakımları öteleme fikri ilk anda doğru gibi görünse de uzun süre kullanılmayan otomobiller de bazı bakım ve kontrollere ihtiyaç duyar. Örneğin lastiklerin sağlığı için sürekli aynı pozisyonda kalmaları doğru değildir. Lastik yüzeyinin aynı bölgesinin sürekli baskı altında kalması lastiğin yapısına zarar verebilir. Ayrıca hava basınçları da zamanla azalabilir; bu da lastiğin sağlığı ve güvenli sürüş açısından zararlıdır. Haftada bir kez lastik hava basınçlarını kontrol etmek ve birkaç km yol yapmak beklenmeyen lastik giderlerini ortadan kaldırdığı gibi deforme olan lastiğin yaratacağı sürüş güvenliği risklerini ortadan kaldırır.

Motor yağı, motor uzun süre çalışmadığında kartere süzüldüğü ve film tabakası ortadan kalkabildiği için ilk çalıştırmalarda motor içindeki parçalar ciddi hasar görebiliyor. Motor yağının periyodik bakım km’si gelmese de her yıl yenilenmesi motor sağlığı açısından çok önemli. Bir diğer örnek olarak da akü verilebilir. Uzun süre çalıştırılmayan bir aracın aküsü zamanla boşalır. Bu durumda çoğunlukla araçlar “vurdurma” tabir edilen yöntemle çalıştırılıyor. Yeni nesil elektronik sistemli araçlarda bu işlem beklenmedik elektronik sistem arızalarına yol açabilir. Bu nedenle haftada bir, aracı 15-20 dakika çalıştırılması akü sağlığı açısından önemlidir.

Unutmamak gerekir: İşleyen demir ışıldar. Araç bakımını ötelemeye çalışırken daha büyük masraflarla karşılaşmayın. Son bir uyarı: Hiçbir zaman düşük kaliteli ya da araç üreticisinin belirlediği standartlara uygun olmayan parça ya da sarf malzemesi kullanmayın. Bedeli daha ağır olur.

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