DS Automobiles pliotu Jean-Éric Vergne, Formula E'de 1000 puan eşiğini geçti

Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:06

Güncelleme: 28.01.2024 - 18:06

DS Automobiles açıklamasına göre, geçen günlerde Meksika E-Prix'de 8 puan alarak altıncı sıraya yerleşen Vergne, Formula E tarihinde iki kez şampiyon olan tek pilot unvanına ek olarak, tam elektrikli seride 1000 puan eşiğini aşan ikinci pilot olma unvanını kazandı.

Kasım 2014'te Uruguay'ın Punta Del Este pistinde katıldığı ilk E-Prix yarışında pol pozisyonunu alan Vergne, 2018 ve 2019'da iki kez art arda pilotlar şampiyonasını kazanırken, aynı zamanda marka elçisi olduğu üreticinin iki kez takımlar şampiyonluğunu garantilemesinde rol oynadı.

Vergne, bugüne kadar 115 yarış, 33 podyum, 11 galibiyet, 15 pol pozisyonu ve iki pilotlar şampiyonluğu elde ederken, bu sonuçların çoğunu DS Automobiles ile birlikte geçirilen yedi yıllık süre boyunca kazandı.

İKİ FORMULA E ŞAMPİYONLUĞU KAZANAN TEK PİLOT

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, Vergne'ı tanımlamanın kolay olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''O harika bir şampiyon ve harika bir insan. Meksika'daki zekice yarış, parlak kariyerini nasıl yönettiğinin mükemmel bir yansıması niteliğinde. Vergne, Formula E tarihinin ve dolayısıyla genel olarak motor sporları tarihinin en güzel sayfalarından bazılarını yazdı ve yazmaya da devam ediyor. Şu ana kadar iki Formula E şampiyonluğu kazanan tek pilot o. Sayısız zaferinin yanı sıra, 1000 puanlık bu önemli rekor, katıldığı her şampiyonada gösterdiği etkileyici tutarlılığı da ortaya koyuyor. Vergne, nazik, dürüst ve güvenilir bir karakter, harika bir insan. DS Automobiles'in onu marka elçisi olarak seçmesinin nedeni de budur. Bu büyük başarıyı onunla birlikte kutlamaktan gurur duyuyoruz ve gelecekte birlikte kutlayacak daha çok şey olacağından da eminiz.''

Vergne ise bu yarışın, 2014'ten bu yana iyi performans sergilediğini gösteren bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Formula E'de güvene dayalı ilişki kurduğu mühendislerden oluşan bir ekiple 10 yılda elde ettiği her şeyden gurur duyduğunu aktaran Vergne, ''Rakipler artık her zamankinden daha yakın, bu yüzden daha fazla şampiyonluk kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekecek'' ifadesini kullandı.