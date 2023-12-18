2023'te yan dal branşları boş kaldı!
Sağlık Bakanlığı’nın 2023’te açtığı yan dal kadroları boş kaldı. Açılan bin 73 kişilik kadroya 118 kişi başvuru yaptı. Kadroların yalnızca yüzde 11’i dolarken, çoğu ilde bazı branşlarda hizmet sunulamıyor. Taşrada ise özellikle çocuk branşlarında uzman hekim eksikliği yaşanıyor.
İktidarın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin, sağlıkta şiddet ve çalışma koşulları nedeniyle yurtdışına göçü sürerken, kalan hekimler de kamu hastanelerini tercih etmiyor. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre kasımda 244 hekim, yurtdışına gitmek için TTB’den “iyi hal belgesi” aldı.
Böylelikle 2023’ün ilk dokuz ayında iyi hal belgesi alan hekim sayısı, 2 bin 785’e yükseldi. 2023’ün tüm atama ilanlarına bakıldığında açılan toplam 7 bin 819 kadronun yalnızca 1865’i doldu. Yan dal branşlarında da 1073 kişilik kadroya 118 başvuru yapıldı. Açılan kadroların ancak yüzde 11’i doldurulabildi.
2023’te çocuk acil, çocuk alerjisi, çocuk hematolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk ürolojisi, çocuk yoğun bakım, el cerrahisi, iş ve meslek hastalıkları, sitopatoloji, temel immünoloji ve tıbbi mikoloji bölümleri için açılan kadrolara hiç atama yapılamadı.
‘AÇIĞI KABUL ETTİ’
Taşrada birçok branşta hekim eksikliği yaşandığını kaydeden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlık, hekim yokluğu sorununu kabul etti. Bu önemli ama Türkiye’nin sorunu hekim yetiştirmek değil. Hekimleri ülkede tutamıyorlar. Ülkede kalanı da kamuda tutamıyorlar. Bakan Avrupa’daki hekim açığını da kabul etti. Avrupa, buradaki hekimleri çekecek” dedi.
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